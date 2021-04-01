Зеленскому не доверяют более половины украинцев – опрос

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский пользуется доверием 46% украинцев, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Не доверяют главе государства 51% жителей Украины, говорится в опубликованных материалах социологического исследования.

Обратим внимание, что согласно результатам исследований группы Рейтинг, наивысший показатель уровня доверия к президенту Зеленскому наблюдался в сентябре 2019 года.

В то же время наиболее низкий уровень доверия к главе государства, согласно результатам исследований Рейтинга, был в январе 2021 года.

/ ratinggroup.ua

/ ratinggroup.ua

Кроме того, социологи выяснили, что мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% опрошенных, не доверяют – 54%.

/ ratinggroup.ua

Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32% украинцев, не доверяют – 58%.

/ ratinggroup.ua

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% респондентов, не доверяют – 36%.

/ ratinggroup.ua

Лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют – 69%.

/ ratinggroup.ua

Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 75%.

/ ratinggroup.ua

Нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют 58%.

/ ratinggroup.ua

Рейтинг Владимира Зеленского: