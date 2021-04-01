Зеленскому не доверяют более половины украинцев – опрос

Рейтинг доверия к украинским политикам возглавляет глава государства.
Президент Владимир Зеленский пользуется доверием 46% украинцев, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.
Не доверяют главе государства 51% жителей Украины, говорится в опубликованных материалах социологического исследования.
Обратим внимание, что согласно результатам исследований группы Рейтинг, наивысший показатель уровня доверия к президенту Зеленскому наблюдался в сентябре 2019 года.
В то же время наиболее низкий уровень доверия к главе государства, согласно результатам исследований Рейтинга, был в январе 2021 года.
Кроме того, социологи выяснили, что мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% опрошенных, не доверяют – 54%.
Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32% украинцев, не доверяют – 58%.
Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% респондентов, не доверяют – 36%.
Лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют – 69%.
Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 75%.
Нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют 58%.
Рейтинг Владимира Зеленского:
- Если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов украинцев получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.
- За него проголосовали бы 24,7% украинцев. Таким образом рейтинг президента подрос - в начале месяца Зеленского поддерживали 22,5% украинцев, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.
- Рейтинг экс-президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко упал - за него проголосовали бы 13,9% избирателей (в начале марта - 14,6%).