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Зеленскому не доверяют более половины украинцев – опрос

1 апреля 2021, 11:27
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Рейтинг доверия к украинским политикам возглавляет глава государства.

Рейтинг доверия к Зеленскому ниже 50%
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский пользуется доверием 46% украинцев, свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Не доверяют главе государства 51% жителей Украины, говорится в опубликованных материалах социологического исследования.

Обратим внимание, что согласно результатам исследований группы Рейтинг, наивысший показатель уровня доверия к президенту Зеленскому наблюдался в сентябре 2019 года.

В то же время наиболее низкий уровень доверия к главе государства, согласно результатам исследований Рейтинга, был в январе 2021 года.

/ ratinggroup.ua
/ ratinggroup.ua

Кроме того, социологи выяснили, что мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% опрошенных, не доверяют – 54%.

/ ratinggroup.ua

Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману доверяют 32% украинцев, не доверяют – 58%.

/ ratinggroup.ua

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31% респондентов, не доверяют – 36%.

/ ratinggroup.ua

Лидеру Батькивщины Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют – 69%.

/ ratinggroup.ua

Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 75%.

/ ratinggroup.ua

Нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют 58%.

/ ratinggroup.ua

Рейтинг Владимира Зеленского:

  • Если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов украинцев получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.
  • За него проголосовали бы 24,7% украинцев. Таким образом рейтинг президента подрос - в начале месяца Зеленского поддерживали 22,5% украинцев, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.
  • Рейтинг экс-президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко упал - за него проголосовали бы 13,9% избирателей (в начале марта - 14,6%).
Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Юрий Бойко падение рейтинга Группа Рейтинг социологический опрос Виталий Кличкко Дмитрий Разумков
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