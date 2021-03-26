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Рейтинг Зеленского подрос: сколько украинцев готовы снова за него голосовать

26 марта 2021, 10:30
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Социологи выяснили, за кого проголосовали бы украинцы на выборах президента в конце марта 2021 года.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото пресс-службы Офиса президента

Если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов украинцев получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

За него проголосовали бы 24,7% украинцев. Таким образом рейтинг президента подрос - в начале месяца Зеленского поддерживали 22,5% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Рейтинг экс-президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко упал - за него проголосовали бы 13,9% избирателей (в начале марта - 14,6%).

За Юрия Бойко отдали бы голоса 12,6% украинцев (в начале марта - 11,8%), за Юлию Тимошенко - 11,1% (в начале марта - 11,6%).

Далее электоральные симпатии украинцев распределились таким образом: Игорь Смешко - 7,7%, Владимир Гройсман - 6,6%, Дмитрий Разумков - 3,8%, Олег Ляшко - 3,7%, Евгений Мураев - 3,7%, Анатолий Гриценко - 3,3, Арсений Яценюк - 2,8%, Олег Тягнибок - 1,6%, Кира Рудык - 0,5%.

Опубликован свежий президентский рейтинг / ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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Электоральные симпатии украинцев - о чем ранее писал Главред:

  • В начале марта социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Социологи разобрались, кто из политиков лидирует по симпатиям среди украинцев в президентском рейтинге.
  • Согласно опросу, если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%.
  • При этом за Петра Порошенко проголосовали бы 14,6%; за Юрия Бойко - 11,6%; за Юлию Тимошенко - 11,1%.
  • По данным Центра Разумкова, в начале февраля 2021 почти половина украинцев хотела проведения досрочных выборов президента Украины.
  • Согласно опросу, у Владимира Зеленского были бы шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.
  • Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Юрий Бойко Группа Рейтинг социологический опрос новости Украины
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