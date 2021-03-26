Рейтинг Зеленского подрос: сколько украинцев готовы снова за него голосовать

Владимир Зеленский / Фото пресс-службы Офиса президента

Если бы президентские выборы прошли в конце марта 2021 года, больше всего голосов украинцев получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

За него проголосовали бы 24,7% украинцев. Таким образом рейтинг президента подрос - в начале месяца Зеленского поддерживали 22,5% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Рейтинг экс-президента и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко упал - за него проголосовали бы 13,9% избирателей (в начале марта - 14,6%).

За Юрия Бойко отдали бы голоса 12,6% украинцев (в начале марта - 11,8%), за Юлию Тимошенко - 11,1% (в начале марта - 11,6%).

Далее электоральные симпатии украинцев распределились таким образом: Игорь Смешко - 7,7%, Владимир Гройсман - 6,6%, Дмитрий Разумков - 3,8%, Олег Ляшко - 3,7%, Евгений Мураев - 3,7%, Анатолий Гриценко - 3,3, Арсений Яценюк - 2,8%, Олег Тягнибок - 1,6%, Кира Рудык - 0,5%.

Опубликован свежий президентский рейтинг / ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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Электоральные симпатии украинцев - о чем ранее писал Главред: