Кого украинцы избрали бы президентом - свежий президентский рейтинг

Выяснились электоральные симпатии украинцев в начале марта / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Социологи разобрались, кто из политиков лидирует по симпатиям среди украинцев в президентском рейтинге.

Как сообщается на сайте соцгруппы, если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%.

Далее электоральные симпатии украинцев распределились таким образом:

за Петра Порошенко проголосовали бы 14,6%;

за Юрия Бойко - 11,6%;

за Юлию Тимошенко - 11,1%.

За кого голосовали бы украинцы в начале марта 2021 / ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий

Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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Рейтинг Владимира Зеленского - о чем ранее писал Главред: