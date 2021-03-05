Кого украинцы избрали бы президентом - свежий президентский рейтинг

Действующий глава государства Владимир Зеленский лидирует. Ему в спину дышат сразу три украинских политика.
Социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Социологи разобрались, кто из политиков лидирует по симпатиям среди украинцев в президентском рейтинге.
Как сообщается на сайте соцгруппы, если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%.
Далее электоральные симпатии украинцев распределились таким образом:
- за Петра Порошенко проголосовали бы 14,6%;
- за Юрия Бойко - 11,6%;
- за Юлию Тимошенко - 11,1%.
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий
Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
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Рейтинг Владимира Зеленского - о чем ранее писал Главред:
- По данным Центра Разумкова, в начале февраля 2021 почти половина украинцев хотела проведения досрочных выборов президента Украины.
- Согласно опросу, у Владимира Зеленского были шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.
- Согласно опросу КМИС, если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года, то за Зеленского отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что у Виктора Медведчука есть неплохие шансы стать президентом Украины.