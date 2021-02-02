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Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины

2 февраля 2021, 06:34
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Виктор Небоженко назвал главных соперников Зеленского на выборах.

Офис президента
Неплохие шансы занять офис на Банковой у Медведчука, считает Небоженко / УНИАН

Если действующий глава государства Владимир Зеленский соберется бороться за второй президентский срок, то конкуренцию ему могут составить Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Причем у последнего неплохие шансы занять офис на Банковой.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

"На деле у Владимира Зеленского есть всего два возможных противника во втором туре – Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Один из них уже был президентом, а у второго – неплохие шансы им стать. По крайней мере, пока ОПЗЖ находится на подъеме. В то же время, я не уверен, что коллега Медведчука по партии, Юрий Бойко, за рейтингом которого уже активно следят, соберется идти в президенты", - считает эксперт.

По словам политолога, как только зайдет речь о выдвижении Бойко в президенты, сразу же встанет вопрос с "вышками" - обойти эту историю будет сложно. При этом Медведчук в этом смысле "безупречен, поскольку он все свое имущество давно записал на жену, детей и других родственников".

Небоженко считает, что шансы Порошенко выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки, "но он вскоре может оказаться далеко не единственным на правом фланге – помимо него, там могут появиться ветераны войны, которые с легкостью "оторвут" у него крыло националистов и социал-демократов".

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Рейтинг Владимира Зеленского и партии Слуга народа - последние данные:

  • Новый опрос КМИС продемонстрировал очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
  • Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.
  • За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
  • Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
  • Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук выборы в Украине Юрий Бойко Виктор Небоженко новости Украины
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