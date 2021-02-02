Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины

Виктор Небоженко назвал главных соперников Зеленского на выборах.
Если действующий глава государства Владимир Зеленский соберется бороться за второй президентский срок, то конкуренцию ему могут составить Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Причем у последнего неплохие шансы занять офис на Банковой.
Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.
"На деле у Владимира Зеленского есть всего два возможных противника во втором туре – Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Один из них уже был президентом, а у второго – неплохие шансы им стать. По крайней мере, пока ОПЗЖ находится на подъеме. В то же время, я не уверен, что коллега Медведчука по партии, Юрий Бойко, за рейтингом которого уже активно следят, соберется идти в президенты", - считает эксперт.
По словам политолога, как только зайдет речь о выдвижении Бойко в президенты, сразу же встанет вопрос с "вышками" - обойти эту историю будет сложно. При этом Медведчук в этом смысле "безупречен, поскольку он все свое имущество давно записал на жену, детей и других родственников".
Небоженко считает, что шансы Порошенко выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки, "но он вскоре может оказаться далеко не единственным на правом фланге – помимо него, там могут появиться ветераны войны, которые с легкостью "оторвут" у него крыло националистов и социал-демократов".
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Рейтинг Владимира Зеленского и партии Слуга народа - последние данные:
- Новый опрос КМИС продемонстрировал очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
- Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.
- За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.