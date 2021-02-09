У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг

Социологи выяснили, кто получил бы кабинет на Банковой, если бы во втором туре Зеленский встретился бы с Порошенко, Бойко или Разумковым.
Почти половина украинцев хочет проведения досрочных выборов президента Украины. При этом большинство граждан все равно проголосовало бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.
Так, у него есть шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля.
Согласно опросу, за Зеленского готовы проголосовать 15,8% из всех опрошенных респондентов; 20,7% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 23,1% - из тех, кто определился с выбором.
На втором месте в рейтинге электоральных симпатий украинцев – лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко. Его готовы поддержать 13% из всех опрошенных респондентов; 17,8% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 19,9% - из тех, кто определился с выбором.
Замыкает тройку лидеров пятый президент Украины Петр Порошенко. Он получил бы голоса 11,7% из всех опрошенных украинцев; 15,9% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 17,8% - из тех, кто определился с выбором.
За кого украинцы проголосовали бы во втором туре
Если бы во втором туре встретились Зеленский и Порошенко, то победителем президентских выборов стал бы нынешний глава государства - 54% голосов против 46%.
Если бы во второй тур вышли Зеленский и Бойко, то снова победил бы действующий президент. Так, лидера ОПЗЖ готовы поддержать 42% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 58%.
В случае электорального соперничества во втором туре со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым Зеленский также стал бы победителем президентских выборов. Главу парламента поддержали бы 39,9% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 60,1%.
В то же время по данным исследования, Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.
Социологи также отметили, что досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы ˗ 34%).
Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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Рейтинг Владимира Зеленского и партии Слуга народа - о чем ранее писал Главред:
- Новый опрос КМИС продемонстрировал очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
- Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.
- За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
- Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что у Виктора Медведчука есть неплохие шансы стать президентом Украины.