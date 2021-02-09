УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг

9 февраля 2021, 12:30
Прослушать новость
Остановить

Социологи выяснили, кто получил бы кабинет на Банковой, если бы во втором туре Зеленский встретился бы с Порошенко, Бойко или Разумковым.

Зеленский
Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге / Reuters

Почти половина украинцев хочет проведения досрочных выборов президента Украины. При этом большинство граждан все равно проголосовало бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Так, у него есть шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Согласно опросу, за Зеленского готовы проголосовать 15,8% из всех опрошенных респондентов; 20,7% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 23,1% - из тех, кто определился с выбором.

razumkov.org.ua

На втором месте в рейтинге электоральных симпатий украинцев – лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко. Его готовы поддержать 13% из всех опрошенных респондентов; 17,8% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 19,9% - из тех, кто определился с выбором.

Замыкает тройку лидеров пятый президент Украины Петр Порошенко. Он получил бы голоса 11,7% из всех опрошенных украинцев; 15,9% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 17,8% - из тех, кто определился с выбором.

За кого украинцы проголосовали бы во втором туре

Если бы во втором туре встретились Зеленский и Порошенко, то победителем президентских выборов стал бы нынешний глава государства - 54% голосов против 46%.

razumkov.org.ua

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Бойко, то снова победил бы действующий президент. Так, лидера ОПЗЖ готовы поддержать 42% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 58%.

razumkov.org.ua

В случае электорального соперничества во втором туре со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым Зеленский также стал бы победителем президентских выборов. Главу парламента поддержали бы 39,9% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 60,1%.

В то же время по данным исследования, Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Социологи также отметили, что досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы ˗ 34%).

razumkov.org.ua

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также"Теплая ванна" для президента: эксперт оценил правдивость рейтингов Зеленского

Рейтинг Владимира Зеленского и партии Слуга народа - о чем ранее писал Главред:

  • Новый опрос КМИС продемонстрировал очень плохую картину для партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского. Рейтинг "слуг народа" – чуть более 11%, а рейтинг Зеленского – на уровне 20%.
  • Партия президента рухнула на четвертое место, пропустив вперед ОПЗЖ, Европейскую солидарность Петра Порошенко и партию Батькивщина Юлии Тимошенко.
  • За Зеленского (если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года) отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
  • Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
  • Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.
  • Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что у Виктора Медведчука есть неплохие шансы стать президентом Украины.
Владимир Зеленский досрочные выборы Центр Разумкова президентские выборы в Украине выборы в Украине Юрий Бойко Дмитрий Разумков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

12:48
Ксения Мишина в крошечном купальнике показала семейный отдых
12:39
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
12:33
Назван регион, где завтра не будет снега Видео
12:30
У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг
12:24
Прилетела ответка: Россия запретила ввоз колес для ж/д вагонов из Украины
Реклама
12:11
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель Видео
11:53
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
11:53
Максим из Холостяка на СТБ женился на беременной девушке
11:34
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
11:28
Украина "воюет" со снежной стихией: в семи областях по дорогам не проехать Видео
11:21
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
11:06
Сердечный приступ: как распознать и что делать Видео
11:05
Зеленский сумел вбить кол в ОПЗЖ: чем это грозит Украине Видео
10:55
Мост через Днепр в Кременчуге будут строить турки: Укравтодор подписал договор на 11 млрд
10:46
Жена Цекало Дарина Эрвин без лифчика похвалилась сексуальными формами на селфи
10:27
Ученые назвали удивительное преимущество паразитарных инфекций Видео
10:26
Указ Зеленского о санкциях против каналов Медведчука опять обжаловали в Верховном Суде Видео
10:14
Телеведущая 1+1 разводится и пообещала мужу найти новую жену
09:50
Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Видео
09:45
Меткомбинат Ильича получил сертификат по безопасности и охране труда
Реклама
09:39
Огромные пробки и очереди на остановках: что происходит в Киеве после 30-часового снегопада Видео
09:06
Киев замерз в пробках: как объехать тянучку Видео
09:03
Рано радуемся: почему в Украине укрепляется гривна и чем это грозит
08:51
Украина может изменить решение о вакцинации препаратом AstraZeneca - Степанов Видео
08:18
Санкции против каналов Медведчука: грозит ли раскол ОПЗЖ мнение
08:13
Снежная буря в Украине: дороги замело, в плену оказались более 3 тыс. грузовиков Видео
08:02
В Белом доме объяснили, почему Байден поторопился позвонить Путину Видео
07:28
Под Ивано-Франковском мусоровоз протаранил микроавтобус с людьми: есть жертвы
07:16
Диана Шурыгина топлес показала грудь на публике
06:53
Закрытие пророссийских каналов столкнет лбами Бойко и Медведчука мнение
06:44
Степанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до мая Видео
06:30
Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото Фото Видео
06:25
Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов Видео
05:56
Земному знаку Зодиака светит денежный прорыв: астролог назвал условие Видео
05:20
Кардиолог назвал редкий и опасный симптом инфаркта Видео
04:49
Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму Видео
04:30
"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Видео
04:23
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
04:05
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
03:28
Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки
Реклама
02:50
Эксперт рассказал, какие проблемы ждут Украину из-за противостояния США и Китая Видео
01:36
Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор
01:05
Погода готовит очередной сюрприз украинцам Видео
00:55
В Минздраве назвали условие для преодоления COVID-19 в Украине Видео
00:27
Усиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина Видео
08 февраля, понедельник
23:48
В Германии оценили шансы Украины стать членом ЕС Видео
23:11
В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала
22:54
Эксперт рассказал, останутся ли украинцы без света и тепла на пике похолодания Видео
22:42
Зеленский покажет свою вакцинацию от COVID-19 в прямом эфире Видео
22:33
Эксперты назвали главные интернет-угрозы
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять