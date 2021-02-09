У кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг

Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге / Reuters

Почти половина украинцев хочет проведения досрочных выборов президента Украины. При этом большинство граждан все равно проголосовало бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Так, у него есть шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Согласно опросу, за Зеленского готовы проголосовать 15,8% из всех опрошенных респондентов; 20,7% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 23,1% - из тех, кто определился с выбором.

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На втором месте в рейтинге электоральных симпатий украинцев – лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко. Его готовы поддержать 13% из всех опрошенных респондентов; 17,8% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 19,9% - из тех, кто определился с выбором.

Замыкает тройку лидеров пятый президент Украины Петр Порошенко. Он получил бы голоса 11,7% из всех опрошенных украинцев; 15,9% - из тех, кто готов принять участие в выборах; и 17,8% - из тех, кто определился с выбором.

За кого украинцы проголосовали бы во втором туре

Если бы во втором туре встретились Зеленский и Порошенко, то победителем президентских выборов стал бы нынешний глава государства - 54% голосов против 46%.

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Если бы во второй тур вышли Зеленский и Бойко, то снова победил бы действующий президент. Так, лидера ОПЗЖ готовы поддержать 42% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 58%.

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В случае электорального соперничества во втором туре со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым Зеленский также стал бы победителем президентских выборов. Главу парламента поддержали бы 39,9% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 60,1%.

В то же время по данным исследования, Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Социологи также отметили, что досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы ˗ 34%).

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Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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