В Кремле заявили, что Россия не представляет угрозу для Украины

Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для Украины / УНИАН

Российская армия передвигается по территории РФ как считает нужным и где считает нужным, никто не блуждал и не блуждает, заявил журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Также он сообщил, что Россия не представляет угрозу для Украины.

"Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", - сказал Песков журналистам, которые попросили его прокомментировать сообщения о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами, сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности.

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - добавил Песков.

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