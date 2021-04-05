В Кремле заявили, что Россия не представляет угрозу для Украины

Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности.
Российская армия передвигается по территории РФ как считает нужным и где считает нужным, никто не блуждал и не блуждает, заявил журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Также он сообщил, что Россия не представляет угрозу для Украины.
"Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности", - сказал Песков журналистам, которые попросили его прокомментировать сообщения о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами, сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину, но внимательно относится к своей собственной безопасности.
"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - добавил Песков.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 2 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, ситуация на линии соприкосновения на Донбассе является "весьма пугающей".
- 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.