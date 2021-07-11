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У Путина резко отреагировали на непризнание Францией вакцины Спутник-V

11 июля 2021, 18:03
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В РФ заявили, что не МИД Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться,.

Мария Захарова
Мария Захарова отреагировала на заявление Франции / Reuters

В Министерстве иностранных дел России ответили Франции на заявление о непризнании российской и китайской вакцин от коронавируса. В РФ заявили, что не МИД Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться, пишет ТАСС.

По ее словами, такие заявления "возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации".

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя", - сказала Захарова.

Также ранее в Министерстве иностранных дел Китая ответили на заявлениеФранции о непризнании COVID-вакцин производства России и КНР. В ведомстве выступили против политизации вакцин.

Вакцина Спутник V - о чем ранее писал Главред:

В России 11 августа 2020 года зарегистрировали вакцину Спутник V, которая не прошла самую важную – третью стадию испытаний. Во время третьей стадии препарат испытывают на большом количестве людей, и определяются его побочные эффекты.

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 4 марта 2021 года объявило о запуске процедуры комплексного изучения российской вакцины от COVID-19 Спутник V. В Евросоюзе работают над проверкой качества, безопасности и эффективности препарата.

Читайте такжеВ РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник V

По данным СМИ, Евросоюз на данный момент не может одобрить использование вакцины от COVID-19 Спутник V на территории европейских государств. Требования Брюсселя оказались более высокими, чем ожидала Россия. При этом переговоры Берлина и Москвы по поставкам вакцины в Германию зашли в тупик. Перспективы такой сделки близки к нулю.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в нашу страну не будут пропускать граждан РФ, которые получили прививку российской вакциной Спутник V.

новости России Мария Захарова новости Франции Спутник V
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