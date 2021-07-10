В РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник V

Вакцина Спутника V закончилась, поэтому медсестра вколола пациентам воду / скриншот

В Калужской области России медсестра вколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины Спутник V. Министерство здравоохранения РФ начало проверку по данному факту, а женщина, похоже, останется без работы.

Инцидент произошел, когда муж с женой из города Белоусово пришли за вторым уколом Спутника V в Жуковскую центральную районную больницу, передает Telegram-канал Mash. Однако медсестра вместо препарата вколола пациентам воду для инъекций.

"Потому что побоялась сказать им правду — вакцина закончилась. На видео женщина призналась в содеянном", - говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области заявил, что потом семейную пару всё же вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. На работу она, скорее всего, не вернётся.

Все пункты вакцинации в России планируют проинспектировать, а в том, почему медсестра приняла решение вколоть физраствор вместо вакцины, разберётся областной Минздрав.

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