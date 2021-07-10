В РФ пациентам вкололи физраствор вместо вакцины Спутник V

Муж с женой из города Белоусово догадались о подмене и устроили скандал, а женщина, похоже, останется без работы. Минздрав РФ начал проверку по данному факту.
В Калужской области России медсестра вколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины Спутник V. Министерство здравоохранения РФ начало проверку по данному факту, а женщина, похоже, останется без работы.
Инцидент произошел, когда муж с женой из города Белоусово пришли за вторым уколом Спутника V в Жуковскую центральную районную больницу, передает Telegram-канал Mash. Однако медсестра вместо препарата вколола пациентам воду для инъекций.
"Потому что побоялась сказать им правду — вакцина закончилась. На видео женщина призналась в содеянном", - говорится в сообщении.
Губернатор Калужской области заявил, что потом семейную пару всё же вакцинировали, а медсестру отправили в отпуск. На работу она, скорее всего, не вернётся.
Все пункты вакцинации в России планируют проинспектировать, а в том, почему медсестра приняла решение вколоть физраствор вместо вакцины, разберётся областной Минздрав.
Вакцина Спутник V - о чем ранее писал Главред:
- В России 11 августа 2020 года зарегистрировали вакцину Спутник V, которая не прошла самую важную – третью стадию испытаний. Во время третьей стадии препарат испытывают на большом количестве людей, и определяются его побочные эффекты.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 4 марта 2021 года объявило о запуске процедуры комплексного изучения российской вакцины от COVID-19 Спутник V. В Евросоюзе работают над проверкой качества, безопасности и эффективности препарата.
- По данным СМИ, Евросоюз на данный момент не может одобрить использование вакцины от COVID-19 Спутник V на территории европейских государств. Требования Брюсселя оказались более высокими, чем ожидала Россия. При этом переговоры Берлина и Москвы по поставкам вакцины в Германию зашли в тупик. Перспективы такой сделки близки к нулю.
- Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в нашу страну не будут пропускать граждан РФ, которые получили прививку российской вакциной Спутник V.