Россияне, привитые вакциной Спутник V, не смогут попасть в Украину

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Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил, что в нашу страну не будут пропускать граждан РФ, которые получили прививку российской вакциной Спутник V.

Россияне, привитые Спутником V, не смогут попасть в нашу страну, поскольку препарат не одобрен Всемирной организацией здравоохранения, приводит слова спикера Telegram-канал Политика Страны.

По его словам, Кабмин свои постановлением запретил по справке о полной вакцинации пропускать в страну граждан России, которые привиты вакциной Спутник V.

"Если почитать постановление, те изменения, которые приняло правительство, – там написано, что справки о полной вакцинации могут приниматься в том случае, если вакцина утверждена ВОЗ…", – сообщил пресс-секретарь ГПСУ.