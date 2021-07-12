Меркель рассказала, какое громадное количество вакцин от COVID-19 Германия передаст Украине

Ангела Меркель / УНИАН

Власти Германии передадут Украине полтора миллиона доз вакцин от коронавируса . Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, в понедельник, 12 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель уточнила, что страны Европы и мира должны совместно бороться с общими проблема, в частности это касается пандемии коронавируса.

"В борьбе с пандемией COVID-19 мы можем сегодня пообещать Украине 1,5 млн доз вакцины. Это очень важный шаг", — заявила она.

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Напомним, кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Украине 24 февраля.

В настоящее время прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Глава Минздрава Виктор Ляшко пояснял, что проблемы возникают из-за того, что на вакцинацию зачастую приходят люди без предварительной записи.