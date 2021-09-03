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Витренко рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден

3 сентября 2021, 11:53
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Глава правления Нафтогаза признался, что не видел документ с подписями. Однако, по его словам, суть не в нем, а в контрактах на транзит газа.

Юрий Витренко
Юрий Витренко рассказал о гарантиях энергобезопасности Украины из-за СП-2/ УНИАН

Украина заручились гарантиями США о санкциях относительно России на тот случай, если РФ будет использовать газопровод Северный поток-2 как геополитическое оружие. Об этом заявил глава правления Нафтогаза Юрий Витренко. При этом он признался, что не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности.

"Если Россия будет использовать газ как геополитическое оружие, если будут проблемы с украинским транзитом, то нам пообещали, что будут применены американские санкции, которые остановят Северный поток-2. Это было на встрече между нашими президентами Зеленским и Байденом", - сказал Витренко 2 сентября в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

Председатель правления Нафтогаза добавил, что в США украинская сторона встретилась со специальным представителем американского правительства Амосом Хохштайном, с которым обсуждались детали договоренности.

"Мы уверены, что победа в этой войне будет на нашей стороне", — считает Витренко.

Он добавил, что хотя и не видел документ с подписями о гарантиях энергобезопасности, главное – это не сам документ, а контракты с европейскими компаниями на транзит газа через Украину.

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"Если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции. Потому что это будет как раз доказательством того, что Газпром продолжает использовать газ как геополитическое оружие, диктуя свои условия, кто может на европейский рынок транспортировать газ, а кто не может, через какие страны и как", — отметил он.

Витренко добавил, что Украина готова продлить контракт на транзит газа с российским Газпромом еще на 10 лет, но договоренность с РФ не даст гарантий сохранения транзита газа по украинской ГТС. Обеспечить загруженность "трубы" Украине помогут именно прямые контракты с энергокомпаниями из Евросоюза. Переговоры с европейцами на эту тему уже запланированы на ближайшее будущее.

"Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы", - сказал Витренко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольма и поднял тему Северного потока-2 и сохранения транзита газа через Украину.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", - заявил Зеленский.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали документ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что сделка Штатов и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому украинское государство и в дальнейшем будет противодействовать проекту и вести переговоры с Западом.

Журналисты Bloomberg написали, что Германия не остановит работу Северного потока-2 в случае новой агрессии России против Украины. Если будет реализован такой сценарий, то Евросоюз введет новые санкции в отношении Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угрозу национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

viber
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