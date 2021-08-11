Газпром достроил морской участок Северного потока-2: по первой нитке трубопровода пустили газ

Морские секции трубопровода, проложенные между Россией и Германией, уже соединены / Reuters

Морская часть первой нитки российской магистрали Северный поток-2 технически достроена. Работы были завершены еще в июле, но сейчас морские секции, проложенные между Россией и Германией, соединены. В среду, 11 августа, стартовали работы по заполнению газопровода топливом.

Как сообщает пресс-служба компании-оператора СП-2, морской участок трубопровода технически достроен. Укладку трубы на данной части завершили еще в июле, а теперь морские секции, которые проложены между РФ и ФРГ, соединены.Читайте такжеГазпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игре

11 августа начались тестовые работы по заполнению магистрали топливом. Вторую нитку трубопровода продолжают достраивать.

"Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее посол России в Германии Сергей Нечаев сказал, что у Москвы нет никаких юридических обязательств и ответственности по сделке Вашингтона и Берлина относительно Северного потока-2. По его словам, заявление США и Германии не отразится на строительстве трубопровода, который должен быть достроен в считанные недели.

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Северный поток-2

Соединенные Штаты и Германия 21 июля объявили о том, что государства заключили сделку по трубопроводу Северный поток-2. Документ предполагает гарантии Украине со стороны Германии в виде запуска санкций против России в случае новой агрессии в отношении Киева. Также Берлин должен посодействовать продлению российско-украинского контракта на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

В Киеве критикуют американо-немецкие договоренности по СП-2. Согласно позиции Офиса президента, документ ничего не гарантирует Киеву и является исключительно декларацией. Следовательно, Украина продолжит бороться против российского газопровода и будет вести дальнейшие переговоры с Западом.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на собеседников в среде немецких чиновников написали, что Германия не собирается останавливать работу Северного потока-2 в случае агрессии России против Украины. Вероятным сценарием является усиление санкций в отношении Москвы на уровне Евросоюза.

В Европе на фоне дискуссии по достройке и запуску Северного потока-2 образовался дефицит газа, который сопровождается рекордным взлетом цен на топливо. В ОГТСУ Украины и Нафтогазе считают, что Газпром устроил шантаж Евросоюза вопросом топлива, чтобы ускорить одобрение введения в эксплуатацию трубопровода.