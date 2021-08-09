Газпром в шаге от достройки СП-2: в России отвергли сделку США и ФРГ и назвали сроки финиша проекта

Северный поток-2 будет достроен в считанные недели - посол России в Германии / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Германия не подписывали соглашение по Северному потоку-2. Это совместное заявление, которое лишено юридических обязательств для подписавших его сторон. Никаких обязательств и ответственности данное соглашение не предусматривает и для России. К тому же заявление не отразится на темпах и сроках строительства газопровода. Трубопровод будет достроен в считанные недели. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

В интервью изданию Известия он заявил, что Вашингтон и Берлин не заключали сделку по Северному потоку-2. Они подписали совместное заявление, которое не имеет юридической силы и ни к чему не обязывает не только два государства, но и Россию, которая не является стороной-подписантом документа.Читайте такжеДорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева

"Прежде всего, необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашение по СП-2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет", - отметил Нечаев.

Кроме того, по его словам, американо-немецкая сделка не отразится на темпах и сроках завершения строительства магистрали. Газопровод Северный поток-2 достроят в ближайшие недели.

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - подчеркнул Сергей Нечаев.

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Северный поток-2

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали документ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что сделка Штатов и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому украинское государство и в дальнейшем будет противодействовать проекту и вести переговоры с Западом.

Журналисты Bloomberg написали, что Германия не остановит работу Северного потока-2 в случае новой агрессии России против Украины. Если будет реализован такой сценарий, то Евросоюз введет новые санкции в отношении Москвы.

Тем временем в Европе образовался дефицит газа, в результате чего произошел всплеск цены на топливо. В ГТС Украины и Нафтогазе обвиняют в этом Газпром, который отказывается от дополнительных поставок газа через украинскую территорию, чтобы ускорить запуск Северного потока-2.