Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом

В Украине могут взлететь цены на газ из-за действий Газпрома и ситуации на рынке Европы / УНИАН

Европейские газовые рынки продолжает сотрясать топливный кризис. Цена на газ в Европе взлетела до нового исторического максимума – 42,1 евро за мегаватт в час. Газпром по-прежнему отказывается от дополнительных поставок газа. Это означает, что стоимость тысячи кубометров газа составляет уже 525 долларов. Причем это не предел – цены продолжают расти. Поскольку Украина с 2015 года является участником европейского газового рынка и закупает в Европе около 30% газа от общего объема потребления, стоимость топлива возрастет и для украинского рынка. Это может отразиться и на газовых тарифах в Украине.

Данные Европейской энергетической биржи EEX показывают, что цена на газ в Европе, достигнув максимального значения в 41,1 евро за мегаватт-час, продолжает свой рост. Таким образом, тысяча кубометров, которая уже стоит 525 долларов, уже в скором времени может стать еще дороже.Читайте такжеШантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа

Украинская энергетическая биржа указывает, что стоимость газа на европейских хабах до границ Украины, согласно данным на 3 августа, составила 18,14 тыс. гривен за тысячу кубометров.

Отмечается, что цена на газ в Украине растет из-за всплеска котировок в Европе, в свою очередь, спровоцированных низкими объемами запаса газа на фоне сокращения Газпромом прокачки топлива через украинскую ГТС. Причем россияне в условиях проблемной для Европы ситуации не хотят увеличивать объемы поставок топлива.

Цена на газ в Украине привязана к стоимости топлива на европейских хабах. Государство является участником газового рынка Европы и покупает там примерно треть топлива от всего объема потребления.

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"Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления", - указано в сообщении.Читайте такжеРекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

Таким образом, рост цен на газ в Европе автоматически означает, что стоимость топлива возрастет и для Украины. А, следовательно, это угрожает повышением тарифов на газ для всех категорий украинских потребителей.

Дефицит газа в Европе

В последнее время на европейских газовых рынках произошел резкий взлет цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров топлива в Европе достигла рекордных показателей с 2008 года. Ситуация спровоцирована в том числе и действиями Газпрома, который на фоне недостатка газа в Европе, а ранее также в условиях ремонтных работ главных ключевых магистралей, отказывается использовать украинскую ГТС для дополнительных поставок газа европейским странам.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Газпром прямо шантажирует ЕС газовым вопросом. В этом году россияне забронировали 40 миллиардов кубометров газа для поставки в Европу через территорию Украины, тогда как в прошлом году было зарезервировано 60 млрд. куб. м топлива. Газпром прямо ставит условия европейцам: если не будет одобрен Северный поток-2, корпорация будет снижать поставки газа через ГТС Украины.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждали, что газовые проблемы Европы связаны с действиями Газпрома, направленными на одобрение Северного потока-2.

К слову, 19 июля Газпром зарезервировал все 15 миллионов кубометров твердых мощностей ГТС Украины для прокачки газа в европейские страны на август. Однако прерываемые мощности Газпром по-прежнему не резервирует. Следовательно, корпорация срывает дополнительные поставки газа в Европу.