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"Самый грязный в мире": Зеленский в США рассказал об угрозах из-за Северного потока-2

31 августа 2021, 20:52
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Зеленский подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа как оружия.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о Северном потоке-2 / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольма.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поднял тему Северного потока-2 и сохранения транзита газа через Украину.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", - заявил Зеленский.

Зеленский во время визита рассказал министру энергетики США об угрозе реализации проекта газопровода Северный поток–2 для безопасности Украинского государства и энергетической безопасности в Европе.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что нужно создать предохранители от использования Россией газа как оружия.

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В частности, глава государства призвал как можно быстрее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечению европейской энергобезопасности.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.

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новости США Владимир Зеленский Северный поток-2
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