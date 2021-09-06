УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В ближайшие дни: Лавров анонсировал запуск газопровода Северный поток – 2

6 сентября 2021, 15:08
Прослушать новость
Остановить

Запуск Северного потока - 2 невозможно остановить, уверяет глава МИД РФ.

Северный поток-2
Северный поток - 2 обещают запустить в работу в ближайшие дни / Reuters

В течении ближайших дней начнет свою работу газопровод Северный поток – 2, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена понимает, что запуск газопровода Северный поток - 2 невозможно остановить, передает ТАСС.

"Если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", — сказал Лавров.

Напомним, ранее глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме.

Северный поток-2

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по Северному потоку-2, о чем сообщили еще 21 июля. Договоренности гласят о том, что Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин обязуется посодействовать продлению контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

Реклама

На Банковой подвергли критике договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Как заявил спикер президента Сергей Никифоров, документ ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому Украина продолжит бороться против российского газопровода и вести дальнейшие переговоры с Западом.

На фоне ситуации с Северным потоком-2 в Европе резко взлетели и продолжают расти цены на газ. Нафтогаз и компания-оператор украинской газотранспортной системы считают, что это результат шантажа ЕС со стороны Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за выгодные для себя условия по запуску своего трубопровода.

По его мнению, европейский регулятор не даст добро на его запуск.

viber
новости России Северный поток-2 Сергей Лавров
Сейчас вы просматриваете новость «В ближайшие дни: Лавров анонсировал запуск газопровода Северный поток – 2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизниИнсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Инсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает рискИнсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает риск В СБУ заявили об угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИВ СБУ заявили об угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ

Последние новости

15:34

"Нарушения в хранении и приготовлении еды": оштрафовали киевскую гимназию, в которой отравились дети

15:10

Lida Lee отреагировала на первый эфир шоу Танці з зірками и показала часть репетиции

15:09

Жуткая авария на Херсонщине: под колесами микроавтобуса погибли мать с 9-летней дочкой

15:08

В ближайшие дни: Лавров анонсировал запуск газопровода Северный поток – 2 Видео

15:05

В Украине взлетели в цене крупы: во сколько обойдутся любимые каши Видео

Реклама
15:03

Эксперты рассказали, стоит ли проводить апгрейд с AMD FX-8350 на AMD FX-9590 новости компании

14:56

"Умные жалюзи" покупают во всем мире: украинский изобретатель рассказал, как покоряет США, Европу и Азию Видео

14:33

Виктория Бекхэм засветила мужа со спущенными трусами

14:33

Под вой сирен: на Закарпатье пожарный оригинально сделал предложение своей девушке Видео

14:32

Технология, которой мир еще не видел: украинский изобретатель рассказал, что его вдохновило Видео

14:29

Руку пробило насквозь: появились подробности о стрельбе из арбалета в Полтавской школе Видео

14:27

"Иногда луче жевать": Разумков потроллил Арестовича за идею о переименовании Украины Видео

14:24

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

14:18

Украинским проектом "умные жалюзи" заинтересовались в Amazon, Tesla, Google и NASA: подробности

13:43

"Желтую" зону карантина в Украине введут с 13 сентября - глава Минздрава

13:40

Фанаты обокрали популярного американского рэпера

13:37

Ильич вернулся: в парке на Одесчине установили бюст Ленину

13:33

Covid наступает: у вакцинированных наблюдается только один симптом Видео

13:19

В Минздраве рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно Видео

13:19

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи празника

Реклама
13:15

Нет денег: запуск метро на Виноградарь опять перенесли, названа новая дата

13:05

"Приятно видеть красавца": в небо над захваченным Донецком запустили флаг Украины - яркие фото

12:59

Резкое подорожание на 40%: в Киеве подскочат тарифы на отопление и горячую воду Видео

12:56

Леся Никитюк стала звездой нового романтического реалити шоу на Новом канале

12:56

Высокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию Видео

12:45

Девушка устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе: есть раненые

12:35

Кравчук вышел из комы: узнает близких, но не говорит – источник Видео

12:27

"Надо ехать жить в Африку": жители Херсона уже начали получать платёжки за отопление

12:23

Создатели серии игр про Геральта выпускают мангу Ведьмак: Ронин

12:20

Рош ха-Шана 2021 – Еврейский Новый Год: поздравления и открытки Фото

12:12

В МВД назвали причину смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова

11:55

Эксперт объяснил украинцам, чем опасна накопительная пенсионная система

11:48

В Минздраве предупредили о переходе Украины в "желтую" зону карантина: все ограничения Видео

11:38

Локдаун должен быть для всех: ученый выступил против привилегий для вакцинированных от COVID-19 Видео

11:37

"Дружбе" Киева и Москвы пришел конец: в столице демонтировали многострадальный памятник

11:24

Злата Огневич раскрыла, как шоу Холостячка изменило ее личную жизнь

11:21

В одной из гимназий Киева отравились почти 200 детей, слегли и некоторые родители Видео

11:19

Соседи швырнули окурок и запылал балкон: в Днепре пожарные из огня спасли спящую женщину

11:01

Под Харьковом глава родительского комитета прокутила деньги на ремонт детсада

10:58

Украинцам пообещали второе бабье лето и обрадовали скорым потеплением Видео

Реклама
10:55

Праздновали День знаний: на Ивано-Франковщине массовое отравление детей

10:55

Появился первый кадр из Аквамена-2 с новым костюмом главного героя

10:37

Участница пришла на Танці з зірками с травмой и вопреки призывам врачай Видео

10:32

Изнасиловал 7-летнюю внучку сожительницы: под Запорожьем люди грозят иностранцу самосудом

10:26

Доля иностранных инвестиций в проектах строительства жилья в Киеве достигает 30% - эксперт

10:22

Копы забили до смерти в вытрезвителе: раскрыта хронология гибели украинца в Польше Видео

09:56

Локдауна не избежать, Украина будет "красной" не раньше ноября - Минздрав Видео

09:42

"Кричит и мешает спать": в Одессе мужчина по ночам выгоняет из квартиры жену с грудным сыном

09:27

У Зеленского готовят изменения в Конституцию Украины: Стефанчук раскрыл детали Видео

09:19

В Черкассах умер 7-летний Андрюша, замученный в доме у бабушки Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять