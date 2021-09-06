В ближайшие дни: Лавров анонсировал запуск газопровода Северный поток – 2

Северный поток - 2 обещают запустить в работу в ближайшие дни / Reuters

В течении ближайших дней начнет свою работу газопровод Северный поток – 2, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена понимает, что запуск газопровода Северный поток - 2 невозможно остановить, передает ТАСС.

"Если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным", — сказал Лавров.

Напомним, ранее глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме.

Северный поток-2

Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по Северному потоку-2, о чем сообщили еще 21 июля. Договоренности гласят о том, что Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин обязуется посодействовать продлению контракта на транзит газа через территорию Украины еще на 10 лет.

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На Банковой подвергли критике договоренности Вашингтона и Берлина по СП-2. Как заявил спикер президента Сергей Никифоров, документ ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому Украина продолжит бороться против российского газопровода и вести дальнейшие переговоры с Западом.

На фоне ситуации с Северным потоком-2 в Европе резко взлетели и продолжают расти цены на газ. Нафтогаз и компания-оператор украинской газотранспортной системы считают, что это результат шантажа ЕС со стороны Газпрома. Россияне, таким образом, торгуются за выгодные для себя условия по запуску своего трубопровода.

По его мнению, европейский регулятор не даст добро на его запуск.