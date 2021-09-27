Газпром увеличил закачку в ПХГ, но кризис не прекращается: в Европе снова взлетела цена на газ

В Европе тысяча цена тысячи кубометров газа превысила 930 долларов / Reuters

Цена на газ в Европе на фоне топливного кризиса, связанного с дефицитом газа в подземных хранилищах, превысила показатель в 930 долларов за одну тысячу кубометров. Цена в общем за день торгов выросла почти на 9%.

Согласно данным биржи ICE Futures, в понедельник, 27 сентября, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 930 долларов за 1 тысячу кубических метров газа. Общая тенденция торгов за день указывает на то, что цена выросла почти на 9%.

Общий рост цены газа за день составляет уже почти 9%.

К слову, 15 сентября цена газовых фьючерсов TTF на октябрь достигла отметки 964-970 долларов за 1 тыс. куб. м. На стоимости топлива отражается низкий уровень запасов газа в хранилищах и снижение объемов поставок.

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В этот день цена менялась стремительно: еще утром она составляла 840-880 за тысячу кубометров топлива, но выросла буквально за несколько часов.Читайте такжеГазовый кризис стал ударом по Европе: Газпром взвинтил закачку газа, но уже ничего не изменится

Однако 16 сентября стоимость тысячи кубических метров газа в Европе снизилась до показателя в 800 долларов. Цены рухнула фактически на 170 долларов.

Цена на газ в Европе

Европа столкнулась с серьезным газовым кризисом в последние несколько недель. Цены на фоне ряда факторов, среди которых опустошение европейских газовых хранилищ после холодной зимы и отказ Газпрома от дополнительной прокачки газа в страны ЕС путем ГТС Украины, взлетели до рекордных показателей. Россияне на фоне предстоящего введения в эксплуатацию газопровода Северный поток-2, на компромисс не идут.

Украина предлагает Газпрому усилить прокачку газа в Европу через украинскую ГТС, однако россияне отказываются. Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром устроил газовый шантаж Европы: либо Северный поток-2 запускается и газ дешевеет, либо у европейских стран будут проблемы на газовом рынке.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

В компании-операторе ГТС Украины полагают, что Газпром не обеспечивает дополнительную прокачку газа в Европу, так как пытается выторговать выгодные для себя условия на фоне запуска Северного потока-2.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы сообщили, что меньше всего газа в подземных хранилищах Австрии, Нидерландов и Португалии. В организации среди причин кризисной ситуации называют повышенный уровень спроса на топливо прошлой зимой и глобальный дефицит поставок сжиженного газа. Причем, согласно прогнозам, ситуация не поменяется вне зависимости от того, какая судьба ждет СП-2.