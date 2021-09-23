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Газпром запустит СП-2 и обрубит транзит газа через Украину: в Нафтогазе ответили Путину

23 сентября 2021, 20:33
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Кремль прямо шантажирует Европу, поэтому не следует ожидать дополнительных поставок российского газа в страны ЕС, сказал Юрий Витренко.

Газпром
Газпром будет платить деньги Украине за транзит газа даже после запуска Северного потока-2, - Витренко / Reuters

Корпорация Газпром может прекратить прокачку газа через Украину в страны Европы после того, как заработает Северный поток-2. При этом Москва продолжит платить Киеву даже в случае отсутствия транзита топлива. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что условием сохранения транзита является намерение Европы покупать больше газа, тогда как таких контрактов на данный момент нет. Однако эти слова не соответствуют действительности, сказал глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, он заявил о том, что Газпром после введения в эксплуатацию Северного потока-2 может прекратить поставки газа в Европу путем украинской газотранспортной системы. Впрочем, контракт между компаниями заключен по формуле "качай или плати", поэтому россияне до окончания договора будут оплачивать услуги украинской ГТС.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть", - сказал Витренко.

Кроме того, по его словам, россияне по-прежнему отказываются реализовать дополнительную прокачку газа через Украину в ЕС, поэтому страны Европы по-прежнему будут сталкиваться с дефицитом топлива и высокими ценами.

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды", - добавил глава компании.

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Кроме того, он подверг критике слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года в том случае, если Европа будет покупать больше топлива. По словам Путина, таких контрактов у Газпрома нет.

По словам Витренко, эти слова не соответствуют действительности.

"Для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, проблема заключается в том, что в Европе отказываются покупать газ. Это не правда", - заверил глава НАК Нафтогаз.Читайте такжеКрушение СП-2 и перезапуск ГТС: в Украине назвали ударный сценарий по трубопроводу Газпрома

Кроме того, он также уточнил, что Газпром злоупотребляет своей монополие на газовом рынке Европы и продолжает использовать топливо в качестве геополитического оружия.

"Газпром" не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и Украины", - подчеркнул Юрий Витренко.

Напомним, российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 августа сказал, что Россия сохранит прокачку газа через украинскую ГТС в страны Евросоюза в том случае, если европейские страны будут закупать больше объемов газа. Но он уточнил, что у россиян таких контрактов с Европой нет.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они у нас готовы закупать. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - заявил Путин.

Рост цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

Газовый рынок Европы погрузился в кризис. Цена на тысячу кубометров газа в ЕС бьет рекорды, а 16 сентября стоимость топлива приблизилась к показателю 1 000 долларов. Это максимальный рост цен за последние 13 лет. В европейских хранилищах газа наблюдается дефицит топлива, а Газпром в ситуации с предстоящим запуском СП-2 отказывается прокачивать дополнительные объемы через ГТС Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко полагает, что Газпром устроил шантаж Европы. По его словам, на 2021 год россияне для транзита газа в ЕС путем украинской ГТС забронировали на 20 миллиардов топлива меньше, чем в прошлом году. Сейчас Газпром и вовсе поставил ультиматум Европе: либо более дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива, в том числе и через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждают, что рост цен на газ в Европе спровоцирован политикой Газпрома, который торгуется перед введением в эксплуатацию Северного потока-2.

10 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер сказал о том, что трубопровод СП-2 достроен. Работы были завершены в 8:45 по Киеву.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль сказала, что Северный поток-2 не начнет работу в тестовом режиме уже с 1 октября. Причиной тому является сертификация газопровода, которая может затянуться.

15 сентября Алексей Миллер заявил, что первых поставок газа по достроенной магистрали Северный поток-2 с 1 октября не будет.

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Нафтогаз Юрий Витренко ГТС Владимир Путин Северный поток-2 новости Украины
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