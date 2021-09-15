Газпром признал провал планов о запуске Северного потока-2

В Газпроме признали невозможность запуска СП-2 / Reuters

В Газпроме признали невозможность запуска скандального газопровода Северный поток-2 с 1 октября.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", - заявил Глава правления российского монополиста Газпром Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов о возможных сроках запуска российского газопровода.

8 сентября издание Bloomberg сообщило, со ссылкой на источники в "Газпроме", что газопровод могут запустить 1 октября. В течение нескольких следующих дней произошли события, позволяющие предположить: "слив" информации изданию стал частью кампании Кремля, направленной на запуск газопровода в обход европейских правил и до завершения сертификации.

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9 сентября в Германии состоялась встреча представителей России и ФРГ, посвященная сохранению транзита газа через Украину.

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"Я дала ясно понять, что нас заботит, чтобы Украина оставалась страной, осуществляющей транзит российского газа", – сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров.

Взлет цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

На газовом рынке Евросоюза в последние недели резко подскочили и продолжают расти цены на газ. Стоимость тысячи кубометров бьет рекорды и является самой высокой за последние 13 лет. Ситуация объясняется опустошением газовых хранилищ Европы и отказом Газпрома от дополнительной прокачки газа путем газотранспортной системы Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что Газпром прямо шантажирует Европу. Россияне для транзита через украинскую ГТС в этом году забронировали на 20 миллиардов кубометров газа меньше, чем за прошлый год. Теперь, когда ситуация с газом в ЕС оставляет желать лучшего, Россия поставила Европу перед выбором: либо скорейший запуск Северного потока-2 и более дешевый газ, либо проблемы с топливом и прокачкой газа через ГТС Украины.

В компании-операторе Украинской газотранспортной системы также считают, что проблемы Европы с газом обусловлены действиями Газпрома, который торгуется за более выгодные условий перед запуском СП-2.

Эксперт Fitch Дмитрий Маринченко считает, что цены на газ в Европе взлетели из-за дефицита топлива в европейских хранилищах после холодной зимы и жаркого лета. Однако и Газпром не стремится к дополнительной прокачке газа в кризисных для ЕС условиях, готовясь к введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявил, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. По его словам, сооружение трубопровода завершилось 10 сентября в 8:45 по киевскому времени.