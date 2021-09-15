В Кабмине назвали негативные последствия увеличения цен на газ

Последствия повышения цен на газ для Украины / Фото pixabay.com

Украина потеряет около 0,2% ВВП из-за рекордного роста цен на газ в Европе. Такую оценку дали в Минэкономики, пишет РБК-Украина в среду, 15 сентября.

"Непосредственное влияние на потребительскую инфляцию от возможного дальнейшего повышения цены на газ для нужд населения дополнительно оценивается в пределах 0,5 п.п., от подорожания горячей воды и отопления еще дополнительно 0,3 п.п. Возможное негативное влияние на ВВП не превысит 0,2 п.п.", - говорится в ответе министерства.

В Минэкономики считают, что значительный рост цены на импортируемый газ окажет лаговое влияние на экономику Украины в последующих периодах. Но влияние не будет пропорционально сильному росту цены.

"Во-первых, Украина, как и любая страна, имеет так называемые "встроенные амортизаторы" для смягчения влияния ценовых шоков. Для шока рынка газа это уровень запасов, сформированный при более низкой цене. Используя этот элемент страна может "сгладить" влияние временного шока цены", - пояснили в ведомстве.

При этом в Кабмине добавили, что сейчас в мире дорожает не только газ, а и другие товары и услуги.

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Кроме того, в Минэкономики напомнили, что Украина и ранее сталкивалась с высокими ценами на газ. Так, в последний раз наибольшая стоимость импортируемого газа наблюдалась в 2018 году - 300,5 млн долларов за тыс. кубометров и в 2012 году - 424,5 долларов за тыс. кубометров.

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"Следовательно, наличие достаточных запасов, сформированных при более низкой цене, благоприятная конъюнктура на внешних рынках другой продукции, реализация украинскими товаропроизводителями комплекса действий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий для экономии или замены в себестоимости продукции газовой составляющей, позволит смягчить влияние временного шока цены на газ и без значительных потерь адаптироваться к новому уровню затрат", - заключили в Минэкономики.

Взлет цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

На газовом рынке Евросоюза в последние недели резко подскочили и продолжают расти цены на газ. Стоимость тысячи кубометров бьет рекорды и является самой высокой за последние 13 лет. Ситуация объясняется опустошением газовых хранилищ Европы и отказом Газпрома от дополнительной прокачки газа путем газотранспортной системы Украины.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что Газпром прямо шантажирует Европу. Россияне для транзита через украинскую ГТС в этом году забронировали на 20 миллиардов кубометров газа меньше, чем за прошлый год. Теперь, когда ситуация с газом в ЕС оставляет желать лучшего, Россия поставила Европу перед выбором: либо скорейший запуск Северного потока-2 и более дешевый газ, либо проблемы с топливом и прокачкой газа через ГТС Украины.

В компании-операторе Украинской газотранспортной системы также считают, что проблемы Европы с газом обусловлены действиями Газпрома, который торгуется за более выгодные условий перед запуском СП-2.

Эксперт Fitch Дмитрий Маринченко считает, что цены на газ в Европе взлетели из-за дефицита топлива в европейских хранилищах после холодной зимы и жаркого лета. Однако и Газпром не стремится к дополнительной прокачке газа в кризисных для ЕС условиях, готовясь к введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер ранее заявил, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. По его словам, сооружение трубопровода завершилось 10 сентября в 8:45 по киевскому времени.