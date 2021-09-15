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Удар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре

15 сентября 2021, 07:28
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Северный поток-2 не удастся ввести в эксплуатацию без сертификации компании-оператора трубы, сказала Лана Зеркаль.

Северный поток-2
Процесс сертификации СП-2 может затянуться, поэтому газопровод вряд ли заработает с 1 октября – Зеркаль / Reuters

Заявления Газпрома о запуске Северного потока-2 в октябре и начале полноценной работы трубопровода с декабря вряд ли соответствуют реальному положению вещей. Процесс сертификации является достаточно сложным и продолжительным, поэтому газопровод заработает нескоро. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала о том, что заявления из России по поводу запуска СП-2 уже в скором времени являются поспешными. Введение в эксплуатацию трубопровода напрямую зависит от сертификации компании-оператора магистрали.

"Эта версия, которая очень нравится российским властям и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила в отношении его не применяются, несмотря на решение немецкого регулятора и суда. При этом запуск "Северного потока-2" невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы. И все спекуляции в духе "запустим уже" не имеют никакого смысла", - отметила Зеркаль.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине

Чиновник рассказала о том, что компания Nord Stream 2 AG еще 11 июня на запрос немецкого регулятора подала пакет документов с целью сертификации компании как независимого оператора на предварительной основе. Однако только 13 сентября в Германии сделали заявление, согласно которому заявка рассмотрена, а все документы получены.

По ее словам, теперь у немецкого регулятора (BNetzA) есть 4 месяца для того, чтобы была рассмотрена заявка с последующей подготовкой отчета. Следующий шаг – передача отчета Еврокомиссии, у которой будет 2+2 месяца для вынесения окончательного вердикта. Пока не будет завершен весь процесс, газопровод не заработает.

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"Начиная с 8 сентября, у BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета (до 8 января 2022 года). Далее немецкий регулятор передает его Еврокомиссии, что предусмотрено измененной Директивой о газе. У Европейской комиссии есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы "Северного потока-2" без разрешений приведет к применению санкций в отношении его", - отметила Зеркаль.

Советник напомнила, что кроме этого СП-2 наверняка пройдет проверку на предварительный запуск. Этот этап может занять около 3 месяцев. Также газопровод должен сертифицировать независимый международный регулятор. Данный процесс и вовсе занимает от 1 месяца до года. Поэтому заявления о начале работы Северного потока-2 с 1 октября преувеличены.Читайте такжеПодача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома

"Правда, есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать "Северный поток-2" и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года. Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены", - подчеркнула Лана Зеркаль.

Северный поток-2

Глава правления корпорации Газпром Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, сделал заявление о том, что трубопровод Северный поток-2 уже достроен. По его словам, работы завершились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщали, что первые поставки по трубе СП-2 могут начаться уже с 1 октября. Спустя два месяца российская магистраль может заработать на полную мощность.

В МИД России выразили надежду, что газопровод Северный поток-2 заработает как можно скорее, однако в Москве признали зависимость запуска трубопровода от решения Германии.

Советник главы Минэнерго Лана Зеркаль говорила, что Россия попытается запустить СП-2 еще до того, как завершится процедура сертификации газопровода. Ситуация остается сложной на фоне газового шантажа Европы со стороны Газпрома.

viber
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