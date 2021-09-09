Старт СП-2 и первые поставки газа в Европу: труба Газпрома попала в зависимость от решения Германии

Запуск Северного потока-2 зависит от Германии, которая проводит сертификацию трубы / Reuters

Старт российского газопровода Северный поток-2 и начало коммерческих поставок газа в Европу зависит от решения профильного регулятора Германии. Российские власти надеются, что проект сможет получить "зеленый свет" в ближайшее время. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает ТАСС, она сказала о том, что Москва верит в позитивное решение уже в ближайшее время. Причем российские власти считают, что путь, по которому проложен трубопровод СП-2, дескать, является самым "экономичным и экологичным маршрутом".

Читайте такжеПридется делиться: как Газпром будет обходить запрет суда оператору СП-2"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - подчеркнула Захарова.

Запуск газопровода Северный поток-2

Журналисты американского издания Bloomberg пишут, что первые поставки газа по трубопроводу Северный поток-2 планируют запустить уже с 1 октября. Согласно данным агентства, спустя два месяца после этой даты газопровод может начать работу в полном объеме.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила, что Европа, и, прежде всего, Германия, серьезно обеспокоены газовым шантажом со стороны России. Поэтому ситуация с газопроводом СП-2 усложняется. Однако, по ее мнению, россияне попытаются запустить Северный поток-2 еще до завершения сертификации, без которой труба не сможет полноценно работать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что трубопровод Северный поток-2 все-таки удастся ввести в эксплуатацию. В качестве аргумента в свою пользу Кремль намерен использовать сложную ситуацию на газовом рынке Европы, где цены на топливо бьют рекорды.