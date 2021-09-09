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"Вопли" об СП-2 и газовый кризис в Европе: у Путин надеются, что краха проекта Газпрома не будет

9 сентября 2021, 17:39
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В Кремле считают, что в Европе на фоне высоких цен на газ не будут прислушиваться к, дескать, "воплям" об опасности Северного потока-2.

Песков
Проект Северный поток-2 уже на финише - Песков / УНИАН

Официальная Москва надеется, что российский газопровод Северный поток-2, об опасности которого предупреждает Украина, будет введен в эксплуатацию. Как полагают российские власти, якобы "вопли" о возможных серьезных проблемах после запуска трубы Газпрома не будут интересовать Европу на фоне высоких цен на газ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля сказал о том, что проект уже на финише, а в Москве надеются, что газопровод удастся запустить.

"Сейчас мы знаем, что проект (Северный поток-2) в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - отметил Песков.Читайте такжеГазовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома

По его словам, в ситуации с всплеском цен на газ в Европе уже вряд ли будут прислушиваться к предупреждением об опасности запуска Северного потока-2.

"Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Дефицит газа и запуск Северного потока-2

Цена на газ в Европе в последние несколько недель стремительно выросла и продолжает бить новые рекорды. Стоимость тысячи кубометров топлива превышает показатели 13-летней давности. По данным на 9 сентября зафиксирован еще один рекордный показатель – почти 690 долларов за одну тысячу кубометров.

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, причиной тому является низкий уровень запасов топлива в газовых хранилищах Европы после прошлогодней зимы и жаркого лета. При этом на ситуацию влияет и позиция Газпрома, который в подобных условиях и на фоне ситуации с запуском СП-2 отказывается от дополнительных поставок газа в страны ЕС или увеличения продаж на спотовом рынке.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко назвал ситуацию шантажом Европы со стороны Газпрома. Как заявлял председатель компании, россияне фактически поставили ЕС перед выбором: либо более дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива через ГТС Украины.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что проблемы Европы с газом обусловлены шантажом Газпрома, который пытается получить преференции для запуска Северного потока-2.

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новости России Кремль Дмитрий Песков Северный поток-2
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