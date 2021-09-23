Дефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет

Европу ожидают низкие поставки газа до конца 2021 года - эксперт / Reuters

В странах Евросоюза продолжается кризис, связанный с дефицитом газа и высокими ценами на топливо. Меньше всего запасов топлива в Австрии, Нидерландах и Португалии. Причинами недостачи газа перед стартом отопительного сезона называют опустошение хранилищ из-за высокого спроса прошлой зимой, повышенным спросом на электроэнергию, сбои в поставках газа из РФ и глобальный дефицит сжиженного природного газа. Причем уровень поставок газа в Европу останется низким вне зависимости от того, что в итоге будет с Северным потоком-2.

Как сообщает Reuters, сейчас меньше всего газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Австрии, Нидерландов и Португалии. Такие данные приводит Ассоциация газовой инфраструктуры Европы.

В Европе рекордный за 10 лет дефицит газа

Заполненность ПХГ стран ЕС и Британии, согласно сведениям на 22 сентября, составляла в среднем 72%. Данный показатель – самый низкий за последнее десятилетие.

Отмечается, что в прошлом году на 22 сентября объемы газа в ПХГ Европы позволяли заполнить резервуары на 94%. В последние 10 лет средняя заполненность хранилищ газом составляла 84%. Примечательно, 1 октября закончится сезон закачки газа в Европе, но к этому моменту ПХГ будут заполнены только на 78% максимум.

Причины газового кризиса в Европе

По словам менеджера по аналитике газа в регионе EMEA в S&P Global Platts Джеймса Хакстеппа, ключевой причиной недостачи топлива в подземных хранилищах Европы является их опустошение в прошлый зимний период, когда был высокий спрос на газ. Ситуация ухудшается на фоне негативной выработки возобновляемых источников энергии, а также высокий спрос на электроэнергию.

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"Спрос на электроэнергию и газ также был высоким в Азии, которая уводит сжиженный газ (СПГ) из Европы. Это сочетается с глобальным кризисом предложения и ограниченными закачками этим летом, что привело к рекордно низким запасам в начале отопительного сезона", – отметил он.Читайте такжеГазовый кризис в Европе: Газпром не взвинтит поставки топлива по ГТС Украины

По вышеуказанным причинам цены на газ в Великобритании и на хабе TTF в Нидерландах, который является главным на европейском газовом рынке, взлетели до рекордных показателей.

Северный поток-2 не поможет

Кроме того, среди других ключевых факторов, которые оказали влияние на негативные изменения цены на газ в Европе за последние 2 месяца, выделяют и проблемы с поставками топлива из России, а также масштабный дефицит сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно прогнозу Джеймса Хакстеппа, до конца 2021 года поставки СПГ и газа из России будут, скорее всего, относительно небольшими. Картина не поменяется на фоне того, произойдет ли запуск Северного потока-2 или нет.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Как заполнены газовые хранилища Европы

Ассоциация газовой инфраструктуры приводит данные, согласно которым в процентном соотношении меньше всего газа в ПХГ Австрии, Нидерландов, Португалии, Словакии и Германии. В Великобритании и Франции, напротив, больше всего газа. А лидером по заполненности хранилищ газом остается Польша.

Польша – 96,23%

Великобритания – 91,71%

Франция – 89,6%

Германия – 64,57%

Словакия – 63,83%

Португалия – 58,17%

Нидерланды – 54,43%

Австрия – 50,44%

Рост цен на газ в Европе и запуск Северного потока-2

Европейский газовый рынок в последние несколько недель пребывает в серьезном кризисе. Стоимость тысячи кубометров бьет рекорды, а 16 сентября цена на газ в Европе и вовсе приблизилась к отметке в 1 000 долларов. Максимальный скачок цен на газ в ЕС за последние 13 лет связывают с опустошением газовых хранилищ Европы, на фоне которого Газпром, который работает над запуском СП-2, отказывается обеспечить дополнительную прокачку топлива через Украину.

По мнению главы НАК Нафтогаз Юрия Витренко, в газовом кризисе в ЕС виноват Газпром, который шантажирует Европу. Он рассказал о том, что россияне заранее забронировали меньше объемов поставок топлива через Украину, а теперь поставили Евросоюзу ультиматум: либо запуск СП-2 и более дешевая цена на газ, либо проблемы с получением топлива через украинскую ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины также заявили, что цены на газ в Европе выросли из-за политики Газпрома, который торгуется за преференции перед запуском Северного потока-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что дефицит газа в Европе и всплеск цен на топливо связан с низким уровнем запасов газа в ЕС после холодной зимы и жаркого лета. Впрочем, он также уточнил, что и Газпром не спешит поставлять газ европейцам на фоне ожидания введения в эксплуатацию СП-2.

Глава Газпрома Алексей Миллер 10 сентября объявил о завершении строительства магистрали Северный поток-2. Газопровод достроили в 8:45 по Киеву.

Журналисты Boomberg писали, что первые поставки газа по СП-2 могут начаться уже с 1 октября, а полноценно труба заработает в декабре. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль скептически отнеслась к данной информации и отметила, что до этого времени газопровод вряд ли успеют сертифицировать.

Председатель корпорации Газпром Алексей Миллер позже сказал, что СП-2 действительно не введут в эксплуатацию с 1 октября.