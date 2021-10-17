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РФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины

17 октября 2021, 14:35
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Северный поток-2 уже можно запускать – ожидается получение разрешения со стороны Германии, сказал Андрей Келин.

Украинская ГТС
Использовать украинскую ГТС для поставок в Европу опасно - российский дипломат / УНИАН

Поставки газа в Европу пойдут по газопроводу Северный поток-2 после того, как проект окончательно получит разрешение на работу от Германии. Россия не обеспечит дополнительную прокачку газа в ЕС в том случае, если ФРГ не примет решение оперативно. Газпром уже поставляет в страны Европы 10% газа сверх контрактных обязательств, однако не будет прокачивать дополнительные объемы топлива из-за, дескать, "опасности использования ГТС Украины". Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

В интервью ВВС он рассказал о том, что трубопровод СП-2 уже готов к введению в эксплуатацию. Осталось получить разрешение от Германии.

Читайте такжеШантаж Газпрома обрушил рынок газа Европы: в Польше заявили о повороте США по СП-2 при Байдене"Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии", - сказал он, добавив, что после запуска проекта газ пойдет в Европу уже по новой магистрали.

В ответ на вопрос о том, увеличит ли Россия транспортировку газа в Европу в том случае, если Берлин не примет решение в оперативном порядке, он сказал, что россияне уже поставляют на 10% больше топлива в ЕС сверх контрактных обязательств, но не будут увеличивать объемы поставок топлива из-за якобы опасности прокачки газа путем газотранспортной системы Украины.

"Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно", - подчеркнул Андрей Келин.

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Шантаж Газпромом Европы и запуск СП-2

Газовый рынок Евросоюза с начала августа столкнулся с затяжным кризисом. Цены на газ в Европе стремительно росли и регулярно достигали рекордных показателей. К примеру, 6 октября цена ноябрьских фьючерсов достигла отметки 1924 доллара за одну тысячу кубометров газа.

Президент России Владимир Путин в тот же день, 6 октября, сказал, что Газпром может увеличить прокачку газа в Европу на 15%. После такого заявления цена на топливо резко снизилась до 980 долларов за тысячу кубических метров газа.

Газовый кризис в Европе обусловлен, в том числе, низкими запасами газа в подземных хранилищах после холодной зимы и позицией Газпрома, который на фоне запуска СП-2 решил отказаться от дополнительной прокачки топлива через ГТС Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его словам, на текущий год россияне забронировали меньше мощностей для поставок газа в ЕС, а сейчас и вовсе поставили Европе ультиматум: либо газ дешевеет, а СП-2 начинает работать, либо топливо будет дорогим, а дополнительных поставок через ГТС Украины ожидать не следует.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что высокие цены на газ в Европе – это результат политики Газпрома. Россияне торгуются за преференции для сертификации Северного потока-2.

14 октября российский вице-премьер Александр Новак сделал заявление о том, что СП-2 будет готов к запуску уже в ближайшие дни.

Журналисты Politico сообщили, что администрация Байдена не будет препятствовать введению в эксплуатацию Северного потока-2, на чем настаивает Конгресс. Согласно источникам журналистов, санкций против трубопровода Газпрома при каденции Байдена не будет.

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