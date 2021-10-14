В России объявили о готовности к запуску СП-2, а у Байдена отказались от удара по трубе Газпрома

Северный поток-2 будет готов для работы уже в ближайшие дни - российский вице-премьер / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 будет готов для введения в эксплуатацию уже в ближайшие дни. Ведется работа по заполнению магистрали технологическим количеством газа. Ситуация с запуском трубопровода зависит от решения европейского регулятора. На этом фоне американские СМИ пишут, что в администрации президента США Байдена отказываются от санкций против трубы Газпрома.

Как сообщает ТАСС, вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявил, что газопровод СП-2 будет готов для работы уже в ближайшие дни. Пока ведутся подготовительные технические работы.

"Северный поток- 2" достроен. Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов", - отметил он

Также Новак добавил, что теперь ситуация с началом работы газопровода зависит от решения европейского регулятора.

Тем временем американское издание Politico пишет, что администрация Байдена не намерена запускать санкции в отношении трубопровода СП-2, на чем настаивает Конгресс. Журналисты напомнили, что сенатор Тед Круз задерживает утверждение американских послов, требуя введения санкций, которые должны остановить запуск Северного потока-2.

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Согласно данным их источников, еще 10 августа Круз говорил с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном относительно ситуации с утверждением послов. Круз заявил о наличии у администрации США полномочий по введению санкций против СП-2, однако у Байдена подчеркнули отсутствие таких планов во время президентской каденции действующего хозяина Белого дома.Читайте такжеУ России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила инициативу о новых санкциях против СП-2, согласно которой Байден должен будет ввести санкции против всех физических и юридических лиц, которые связаны с планированием, строительством и запуском газопровода Северный поток-2. В список ограничений входит заморозка активов, запрет на ведение бизнеса в Штатах, отказ во въезде на территорию страны и в выдаче виз.

Позже Палата представителей проголосовала за проект оборонного бюджета США на будущий год, который включает санкции в отношении Северного потока-2. Теперь документ должен быть рассмотрен Сенатом.

Северный поток-2

Глава Газпрома Алексей Миллер 10 сентября заявил о том, что строительство газопровода Северный поток-2 закончено. Работы были завершены в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg отмечали, что тестовые поставки газа по СП-2 в Европу могут стартовать с 1 октября, а полноценно трубопровод заработает уже в октябре. Однако позже Миллер сказал, что запуска газопровода пока не будет.

В Федеральном сетевом агентстве Германии (BNetzA), которое работает над сертификацией Северного потока-2, предупредили компанию Nord Stream 2 AG о том, что ей грозит наказание в случае запуска трубопровода до того, как будут получены все разрешения на работу.

4 октября в Газпроме заявили о старте заполнения газом первой нитки газопровода Северный поток-2. Нитку постепенно наполняют топливом с целью достижения оптимального давления в трубе для ее дальнейшего тестирования.

5 октября немецкий регулятор BNetzA попросил компанию-оператора газопровода СП-2 Nord Stream 2 AG о предоставлении всех документов о том, что компания будет выполнять европейские нормы после запуска магистрали.