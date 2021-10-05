Немецкий регулятор обратился с жестким требованием к компании-оператору Северного потока-2

Германия требует от Северного потока-2 гарантий соответствия нормам ЕС / Фото Reuters

Немецкий энергетический регулятор (Bundesnetzagentur, BNetzA) попросил швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG предоставить гарантии того, что газопровод Северный поток-2 соответствует нормам Евросоюза.

В частности, это касается вопросов недискриминационного доступа к сети и интеграции интерконнектора в зону немецкого рынка, передает Reuters.

"Федеральное сетевое агентство сегодня попросило Nord Stream 2 AG предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства того, что все нормативные требования будут выполнены в контексте эксплуатации газопровода", - говорится в сообщении немецкого регулятора.

В BNetzA заявили, что сделали запрос, поскольку невозможно исключить, что операции могут начаться в ближайшее время.

Как сообщал Главред, 4 октября Газпром начал заполнение первой нитки Северного потока-2 газом для испытаний. Однако для начала поставок голубого топлива из РФ в Германию проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

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Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство получило 13 сентября. Она должна быть рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения будет направлен на изучение Еврокомиссии. Ее вывод должен быть готов после еще двух или четырех месяцев.

После того как Федеральное сетевое агентство получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода.

"Эксплуатация без соответствующей сертификации будет наказываться штрафом", - отметил 4 октября представитель немецкого регулятора.

Строительство и запуск Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2.

В конце сентября бывший посол США в Германии, управляющий партнер лоббистской фирмы McLarty Associates Ричард Берт заявил, что США могут ввести санкции против газопровода Северный поток-2 уже в декабре.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток-2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.