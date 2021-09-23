В Германии предлагают перепрофилировать украинскую ГТС в обмен на Северный поток-2

В Германии хотят предложить альтернативу Украине из-за СП-2 / УНИАН

Германия предложила в обмен на завершение Северного потока-2 без американских санкций построить в Украине завод по производству водородного топлива и частично перепрофилировать украинскую ГТС под его транспортировку.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, пилотный завод планируют построить в Мариуполе.

Для поставок топлива из Украины операторы ГТС Украины, Германии, Чехии и Словакии уже объявили о планах создания Центральноевропейского водородного коридора.

Как сообщает пресс-служба украинского оператора ГТС, среди иностранных участников этого проекта - Словакия, Чехия и Германия.

"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня ", - заявил заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

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Предполагается, что частично перепрофилировать газотранспортную инфраструктуру, которая уже есть в Украине, а также построить новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции.

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Участники проекта изучают возможность технической реализации коридора для транспортировки чистого водорода на 120 ГВт.час в сутки. Поставка больших объемов водорода в промышленные центры спроса ожидается уже к 2030 году.

Запуск Северного потока-2

Председатель правления российской транснациональной корпорации Газпром Алексей Миллер 10 сентября заявил, что работы по сооружению газопровода Северный поток-2 уже завершены. Трубопровод достроили в 8:45 по киевскому времени.

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль утверждала, что Газпром попытается запустить трубопровод Северный поток-2 в нарушение европейского законодательства – до того, как будет завершена сертификация. По ее словам, ситуация с предоставлением документов газопроводу усложняется газовым шантажом ЕС со стороны России.

Зеркаль также отмечала, что Газпрому вряд ли удастся запустить СП-2 с 1 октября. Процедура сертификации может затянуться на определенное время. Вопрос полноценного запуска газопровода в декабре находится под сомнением по той же причине.