Шантаж Газпромом Европы из-за Северного потока-2: в США объявили о решении газового кризиса в ЕС

В США пообещали помочь решить газовый кризис в Европе / Reuters

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз работают над тем, чтобы потребители газа в ЕС не остались зимой без топлива. Взлет цен на газ в Европе привел к обеспокоенности, однако Запад в условиях, когда происходят манипуляции с газовыми поставками, должен действовать единым фронтом. Продолжается агрессивная работа по поиску альтернативных вариантов поставок газа в европейские страны, поэтому проблема с прокачкой топлива зимой в Европу будет решена. Об этом заявила секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм.

Как сообщает Укринформ, в ответ на вопрос о том, как Запад намерен реагировать на манипуляции России на газовом рынке она сказала, что данная проблема поставила на повестку дня вопросы, связанные с энергетической безопасностью Европы. Западный мир намерен продемонстрировать консолидированную позицию для решения проблемы.Читайте такжеШантаж Газпромом Европы из-за СП-2 грозит ударом Украине: города могут остаться без газа

"Повышение цен на газ привело к серьезной обеспокоенности относительно надежности существующих систем (энергетической) поставки и безопасности в Европе. Администрация в США была очень четкой в ​​том, что мы и наши партнеры должны быть готовы стоять вместе, когда появляются игроки, которые, вероятно, манипулируют поставкой с целью получить собственную выгоду", - отметила Гренхольм.

По ее словам, США и ЕС уже ведут работу над поиском дополнительных возможностей для поставки газа в Европу, причем намерены решить вопрос "агрессивным путем". Нужно обратить особое внимание на махинации на газовом рынке.

"Очевидно, это (диверсификация) является несколько продолжительной перспективой, и мы будем достигать этого агрессивным путем. Но, очевидно, все мы должны держать взгляд на проблемах любых манипуляций с ценами на газ, которые связаны с несостоятельностью обеспечить должное энергетическое снабжение. Мы смотрим на это очень серьезно", - уточнила чиновник.

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При этом она добавила, что у Европы не будет проблем с поставками газа предстоящей зимой.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Вы будете иметь адекватные и доступные поставки газа этой зимой" – подчеркнула Дженнифер Гренхолм.

Резкий рост цен на газ в Европе и запуск СП-2

Цена на газ в Европе продемонстрировала резкий подъем в последние несколько недель. Стоимость тысячи кубометров газа регулярно била рекорды, а 16 сентября цена и вовсе приблизилась к показателю 1 000 долларов. Это максимальная цена на топливо в ЕС за последние 13 лет. Ситуация произошла по той причине, что газовые хранилища Евросоюза оказались опустошены, а Газпром на фоне подготовки к запуску СП-2 отказался от дополнительной прокачки топлива через Украину.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его словам, на этот год для поставок газа через ГТС Украины россияне забронировали на 20 миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом году. Сейчас они фактически поставили ультиматум ЕС: либо газ дешевеет в результате запуска СП-2, либо топливо остается дорогим в условиях проблем с поставками путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также сказали, что цены на газ в Европе взлетели из-за политики Газпрома, который в кризисной ситуации торгуется за преференции в условиях введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что дефицит газа в ЕС и последующий рост цен на топливо произошел из-за снижения уровня запасов газа в европейских хранилищах после холодной зимы и жаркого лета. При этом Газпром в такой ситуации не стремится к дополнительным поставкам топлива в Европу и готовится к началу работы трубопровода СП-2.

Газопровод Северный поток-2 был достроен 10 сентября, о чем сообщил глава корпорации Газпром Алексей Миллер. По его словам, работы завершились в 8:45 по киевскому времени.

Советник главы Минэнерго Украины Лана Зеркаль говорила, что информация о запуске СП-2 в октябре сомнительна, поскольку к этой дате не будет завершен процесс сертификации трубопровода.

15 сентября руководитель Газпрома Алексей Миллер подтвердил, что с 1 октября Северный поток-2 работать не будет.