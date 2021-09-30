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Штаты могут ввести санкции против Северного потока-2 в декабре – экс-посол США

30 сентября 2021, 06:47
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Байден теряет влияние и не может убедить республиканцев и демократов в целесообразности своей политики. Он не сможет наложить вето на законодательство о санкциях.

Северный поток 2
В Вашингтоне нет ни одного сторонника европейской энергетической политики в контексте проекта СП-2, заявил Ричард Берт/ Фото Reuters

Бывший посол США в Германии, управляющий партнер лоббистской фирмы McLarty Associates Ричард Берт заявил, что США могут ввести санкции против газопровода Северный поток-2 уже в декабре.

По его словам, ограничения могут коснуться "любой организации, привлеченной к планированию, строительству или эксплуатации Nord Stream 2", передает Укринформ.

Ранее Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США, включая законодательство о санкциях. Эксперт предположил, что американские конгрессмены будут обсуждать этот вопрос в октябре.

При этом Берт назвал маловероятным вето со стороны президента США.

С учетом июльской договоренности Байдена с Меркель, администрация скорее всего будет стремиться к вето. Но, по мнению Берта, администрация Байдена ослабевает, поэтому неизвестно, сможет ли президент противостоять законодателям.

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По его мнению, Джо Байден теряет влияние и не может убедить не только республиканцев, но и демократов в целесообразности своей инфраструктурной политики. По словам Берта, среди политиков в Вашингтоне нет ни одного сторонника европейской энергетической политики в контексте проекту Северного потока-2.

Строительство Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

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США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.

На Банковой раскритиковали документ. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что сделка Штатов и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву и является только декларацией. Поэтому украинское государство и в дальнейшем будет противодействовать проекту и вести переговоры с Западом.

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санкции новости США Джо Байден Северный поток-2
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