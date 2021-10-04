Северный поток-2 начали заполнять газом

Северный поток-2 готовят к запуску / Reuters

4 октября Газпром начал заполнение первой нитки Северного потока-2.

Как сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2, это будет происходить постепенно.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - говорится в заявлении компании.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

В свою очередь, Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило, что первая нитка СП-2 получила все разрешения и может начать функционировать, пишет агентство Bloomberg.

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"Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно, для нитки А нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала", - отмечает агентство.

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Строительство и запуск Северного потока-2

10 сентября глава правления российского Газпрома Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено.

Издание Bloomberg писало, что российская газовая компания-монополист Газпром уже вскоре может начать поставки газа через Северный поток-2. По неофициальным данным, это может произойти уже 1 октября.

Глава компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что газопроводу Северный поток 2 не разрешат работать в коммерческом режиме. Также он рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден.

США и Германия 21 июля объявили о заключении сделки по поводу российского энергетического проекта Северный поток-2. Согласно документу, Германия гарантирует запуск национальных и европейских санкций в отношении России в случае новой агрессии Москвы в отношении Киева. При этом Берлин должен оказать содействие в продлении российско-украинского контракт на транзит газа в Европу еще на 10 лет.