Удар Байдена по России и Северному потоку-2: США запустят новую порцию санкций против трубы Газпрома

Санкции в отношении Северного потока-2 должен будет ввести Джо Байден / Reuters

Палата представителей Конгресса США утвердила инициативу о новых санкциях в отношении трубопровода Северный поток-2. Согласно поправке, президент Джо Байден в течение 15 дней после вступления нормы в силу, должен будет ввести санкции против физических и юридических лиц, которые связаны с планированием, строительством и запуском трубы Газпрома. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на ведение бизнеса, а также отказ во въезде в страну и в выдаче виз.

Инициатива о новых ограничениях против проекта СП-2 была принята нижней палатой американского парламента в рамках законопроекта об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год, в четверг, в ходе ее заседания.

Поправка, автор которой – конгрессмен от Республиканской партии от Техаса Майкл Маккол – предполагает ряд обязательств для хозяина Белого дома Джо Байдена по санкциям против Северного потока-2.

Что предусматривает поправка по СП-2

Не позднее 15 дней после вступления в силу поправки в рамках оборонного бюджета США Байден должен запустить санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к планированию, строительству и эксплуатации трубопровода Северный поток-2

Лицам, которые попадут в новый санкционный список Штатов, грозит заморозка активов на территории государства, запрет въезда в страну, а также отказ в выдаче им виз и аннулирование действующих виз. Американцам запретят вести с ними бизнес.

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Помимо этого, в оборонный бюджет на будущий год также заложили инициативу о том, что глава Пентагона и госсекретарь США должны представить парламентариям отчет о финансовых выгодах России из-за запуска СП-2, а также рисках достройки газопровода для безопасности Украины, НАТО и европейских союзников Вашингтона.Читайте такжеШантаж Газпромом Европы из-за Северного потока-2: в США объявили о решении газового кризиса в ЕС

Оборонный бюджет США и санкции против СП-2

Комитет Палаты представителей по регламенту ранее утвердил поправки в оборонный бюджет США на будущий год. Инициативы включают санкции против Северного потока-2, предусматривающие введение ограничений в отношении всех лиц и компаний, связанных с строительством и запуском трубопровода Газпрома. Санкции должен вводить президент.

Позже Палата одобрила поправки в оборонный бюджет США на 2022 год, в который внесена норма об обязательных санкциях со стороны хозяина Белого дом Джо Байдена против всех лиц, связанных с проектом СП-2.

Теперь законопроект об оборонном бюджете Штатов должен одобрить Сенат. Далее будет созвана комиссия с целью согласования деталей двух принятых проектов. Обе палаты повторно голосуют за документ, после чего законопроект отправляется на подпись президенту.