"Промежуточная и важная победа": в Конгрессе США одобрили санкции против Северного потока-2

Палата представителей Конгресса поддержала позицию Украины по "Северному потоку-2" / Reuters

23 сентября палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода Северный поток-2. Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Промежуточная и важная победа, но нужно дожать совместными усилиями. Палата представителей Конгресса США только приняла поправки к оборонному бюджету, содержащие обязательное наложение санкций на "Северный поток-2", – написал Витренко у себя в Facebook.

Он заверил, что теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США.

Кстати, Витренко пояснил, что администрация Байдена после инаугурации в январе 2021 года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) из законодательства о санкциях для оператора "ПП-2" "со странной аргументацией – "из соображений нацбезопасности".

"Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего Свободного Мира, нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Обратите внимание! 22 июля 2021 года США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2". Согласно тексту декларации, Берлин обязался содействовать продлению соглашения о транзите газа через территорию Украины и вводить санкции против России, если та будет "использовать газ как оружие".

Коротко о санкциях США в отношении "Северного потока-2"