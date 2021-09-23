"Промежуточная и важная победа": в Конгрессе США одобрили санкции против Северного потока-2

Теперь – очередь за Сенатом.
23 сентября палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода Северный поток-2. Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Промежуточная и важная победа, но нужно дожать совместными усилиями. Палата представителей Конгресса США только приняла поправки к оборонному бюджету, содержащие обязательное наложение санкций на "Северный поток-2", – написал Витренко у себя в Facebook.
Он заверил, что теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США.
Кстати, Витренко пояснил, что администрация Байдена после инаугурации в январе 2021 года решила воспользоваться своим правом сделать исключение (waiver) из законодательства о санкциях для оператора "ПП-2" "со странной аргументацией – "из соображений нацбезопасности".
"Мы продолжаем убеждать администрацию США, что как раз из соображений национальной безопасности США, Европы, Украины, всего Свободного Мира, нужно срочно наложить эти санкции. Есть положительные сдвиги", – подчеркнул глава "Нафтогаза".
Обратите внимание! 22 июля 2021 года США и Германия официально договорились о "Северном потоке-2". Согласно тексту декларации, Берлин обязался содействовать продлению соглашения о транзите газа через территорию Украины и вводить санкции против России, если та будет "использовать газ как оружие".
Коротко о санкциях США в отношении "Северного потока-2"
- В мае 2021 года Штаты приостановили санкции против "СП-2". Джо Байден аргументировал решение тем, что "вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", ведь газопровод построен уже на 95%.
- Впоследствии США приняли новый санкционный список – туда попали российские суда и компании, связанные с проектом.
- В конце июля 2021 года нижняя палата Конгресса США одобрила поправку, которая позволит вводить санкции против "СП-2".