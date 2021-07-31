Байдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2

В Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2/ Reuters

Нижняя палата Конгресса США поддержала поправку, которая позволит вводить санкции против газопровода Северный поток-2. Конгрессмены поддержали законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году.

Как сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатриа, за принятие документа проголосовали 217 конгрессменов, против - 212. Законопроект среди прочего подразумевает введение меры, которая должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Отмечается, что в начале месяца эту поправку к законопроекту о зарубежных расходах федерального правительства утвердил комитет по ассигнованиям палаты представителей.

Ее автором стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур.

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", - заявила она.

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Чтобы запрет на отмену санкций против Северного потока-2 был утвержден, законопроект должен одобрить Сенат, а затем - подписать президент.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

США и Германия 21 июля достигли соглашения по Северному потоку-2. Документ предполагает гарантии Украине со стороны Германии после запуска трубопровода.

Речь идет о новом десятилетнем договоре на транзит газа между Россией и Украиной, срок действия которого заканчивается в 2024 году. При этом, если Россия использует газ в качестве оружия против Киева или пойдет на другую агрессию в отношении Украины, Германия должен будет ввести санкции против Москвы и лоббировать вопрос введения новых ограничений против РФ на уровне Евросоюза.

Подробнее о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 можете узнать из сюжета:

Советник Госдепа Дерек Шолль в ходе своего визита в Киев заявил, что худшим сценарием для Украины может стать запуск Северного потока-2 и отсутствие компенсации украинскому государству. Однако сейчас стороны, включая Киев, ведут переговоры, чтобы не допустить подобную ситуацию.