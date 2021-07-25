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На Германию смотреть не будут: США пообещали России "санкционную пощечину" из-за Северного потока-2

25 июля 2021, 10:58

Соглашение с Берлином не ограничивает Вашингтон в плане возможности введения санкций против России, заявил Нед Прайс.

Северный поток-2
На Германию смотреть не будут: США пообещали России "санкционную пощечину" из-за Северного потока-2 / Reuters

В Государственном департаменте США заявили, что полны решимости продолжать вводить санкции против России из-за газопровода Северный поток-2. Более того, в Штатах продолжают выступать против проекта газопровода.

Как сообщает Голос Америки, в Госдепе понимают, что газопровод не только нанесет огромный ущерб Украине, но и усилит энергетическую зависимость Европы от России.

Именно поэтому США оставили за собой право на введение санкций против России из-за Северного потока-2. Произойдет это несмотря на договоренности с Германией, которые дали "зеленый свет" назавершению строительству газопровода.

"Мы не отказываемся ни от каких инструментов, доступных нам. Более того, мы добавляем еще несколько инструментов в наш арсенал", – подчеркнул представитель ведомства Нед Прайс.

По его словам, соглашение с Берлином не ограничивает Вашингтон в плане возможности введения санкций против России.

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Прайс также обратил внимание на то, что США по-прежнему выступают против проекта газопровода, который будет поставлять газ в Западную Европу по дну Балтийского моря.

"Мы против этого, потому что считаем, что это плохая сделка для Германии и для наших партнеров, потому что мы рассматриваем ее как потенциальный инструмент, который Россия может использовать", - пояснил Прайс.

Читайте также"Может поднять белый флаг": Трамп рассказал, как предупреждал Меркель об угрозе Северного потока-2Таким образом, возможность введения санкций сохраняется, как того требует законодательство США, подчеркнул он.

Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:

США и Германия 21 июля достигли соглашения по Северному потоку-2. Документ предполагает гарантии Украине со стороны Германии после запуска трубопровода.

Речь идет о новом десятилетнем договоре на транзит газа между Россией и Украиной, срок действия которого заканчивается в 2024 году. При этом, если Россия использует газ в качестве оружия против Киева или пойдет на другую агрессию в отношении Украины, Германия должен будет ввести санкции против Москвы и лоббировать вопрос введения новых ограничений против РФ на уровне Евросоюза.

Подробнее о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 можете узнать из сюжета:

Советник Госдепа Дерек Шолль в ходе своего визита в Киев заявил, что худшим сценарием для Украины может стать запуск Северного потока-2 и отсутствие компенсации украинскому государству. Однако сейчас стороны, включая Киев, ведут переговоры, чтобы не допустить подобную ситуацию.

новости США санкции против России Северный поток-2 Госдепартамент США
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