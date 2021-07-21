Северный поток-2 заработает, а Украина ничего не получит: в США назвали худший сценарий для Киева

Газопровод Северный поток-2 достроен уже на 98% - Госдеп / Reuters

Официальному Киеву известны детали переговоров Вашингтона и Берлина по Северному потоку-2. Худшим сценарием для Украины может стать запуск российского газопровода и отсутствие компенсации украинскому государству. Однако сейчас стороны прикладывают усилия для того, чтобы такой вариант событий не был реализован. Об этом заявил советник Госдепа Дерек Шолль.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что в Киеве знают, о чем Штаты и ФРГ говорят по СП-2. Идет работа над тем, чтобы украинское государство было максимально проинформировано по данному вопросу.Читайте такжеСделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg

"Я делал очень много звонков (в Украину) из Вашингтона, а сейчас я здесь, чтобы пообщаться лично, и мы делаем все возможное, чтобы наши украинские друзья были обо всем проинформированы", - сказал Шолль.

По его словам, существует и наиболее неблагоприятный сценарий для Украины, при котором СП-2 будет введен в эксплуатацию, а Киев не получит никакой компенсации. Однако сейчас идет работа над тем, чтобы этого не допустить.

"… когда труба (Северный поток-2, - ред.) будет закончена и заработает, а Украина не получит ничего. И мы с нашими немецкими друзьями, как и в тесном сотрудничестве с коллегами тут в Киеве, работаем над практическими, дальновидными шагами по поддержке энергетического будущего Украины", - уточнил чиновник.

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Также он добавил, что СП-2 уже практически достроен – еще до вступления Байдена на должность президента проект был завершен на 90%, теперь же он достроен на 98%. Впрочем, механизм давления на Россию все равно есть, и инструмент будет применен в случае использования Москвой трубопровода в качестве политического оружия.Читайте такжеРезкое условие Украины по ПДЧ и СП-2: дипломат объяснил, почему у Байдена тянут с визитом Зеленского

"Но к сожалению, с нашей точки зрения, труба на сегодня закончена на 98%. Она была закончена на 90%, когда президент Байден занял свою должность в январе", - добавил Шолль, подчеркнув, что США и Германия близки к завершению сделки по Северному потоку-2.

Напомним, ранее Дерек Шолль опроверг информацию Politico о том, что США призвали Украину не критиковать американо-немецкое соглашение по СП-2.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в июне в ходе переговоров с делегацией из США призывал Запад остановить реализацию СП-2, так как запуск трубопровода несет угрозу украинскому государству.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет утверждал, что Европа отключит Северный поток-2 в том случае, если Москва будет использовать газопровод как оружие против Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что Газпром уже шантажирует Европу. Россия настаивает на одобрении Северного потока-2, угрожая европейцам проблемами с прокачкой газа через украинскую ГТС.

Украинский дипломат Константин Грищенко считает, что запуск СП-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если канцлером Германии станет представитель Партии зеленых.