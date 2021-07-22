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Остановить Северный поток-2 невозможно – Байден

22 июля 2021, 11:40
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Президент США Джо Байден заявил, что на данном этапе реализации проекта Северный поток-2 нет возможности остановить его завершение.

Джо Байден
Джо Байден сделал резонансное заявление об СП-2/ Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что на данном этапе остановить реализацию проекта Северный поток-2 не представляется возможным – трубопровод завершен на 99%.

Такое заявление глава Белого дома сделал поздно вечером в среду, 21 июля, в контексте сделки по СП-2. По его словам, Германия взяла на себя обязательство при необходимости отреагировать на действия РФ, передает CNN.

"У меня, как вы знаете, были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и с правительством Германии по поводу обязательства, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия, чтобы намеренно причинить вред Украине или другим странам, они ответят", - добавил Байден.

Как сообщал Главред, в мае 2021 года президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила не вводить санкции против компании-оператора проекта трубопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига потому, что газопровод уже практически достроен, и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными".

Читайте такжеСделка по СП-2: США готовят новые санкции, идеи Киева вошли в текст соглашения – ГосдепПозже госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Администрация президента США Джо Байдена приостанавливает санкции против оператора газопровода Северный поток-2 - компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, так как данное решение отвечает "интересам Соединенных Штатов".

21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

  • Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.
  • В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.
  • Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.
  • Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.

новости США Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2
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