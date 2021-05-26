Байден объяснил причину отказа от санкций против СП-2 и нарвался на жесткую критику

Джо Байден назвал непродуктивными санкции против Nord Stream / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация решила не вводить санкции против компании-оператора проекта трубопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига потому, что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными".

Выступая перед журналистами 25 мая, Байден отметил, что с самого начала выступал против Северного потока-2. Он добавил, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".

Тем временем члены Республиканской партии критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, сенатор-республиканец Тед Круз заявил в Twitter, что президенту России Владимиру Путину следует поблагодарить американского коллегу за возможность достроить газопровод Северный поток-2.

Круз призвал репортеров спросить у представителей Белого дома, не был ли отказ от санкций против оператора строительства газопровода Nord Stream AG предварительным условием для предстоящей встречи президентов Байдена и Путина в Женеве. Он также задался вопросом, поблагодарит ли российский лидер главу США за "многомиллиардный подарок" во время саммита.

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Как сообщал Главред, 21 мая министерство финансов США официально объявило о введении санкций против некоторых компаний и судов, занятых в проекте. В этом санкционном списке, однако, отсутствовала компания-оператор газопровода Северный поток - 2 Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне назвали такое решение обеспечением национальных интересов американского государства.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред: