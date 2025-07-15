Почему покойника выносят ногами вперед: священник объяснил

В народе считается, что надо выносить покойника ногами вперед, чтобы он не смог "вернуться" назад или забрать с собой кого-то из живых.

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Почему покойника выносят ногами вперед/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

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Почему покойника выносят ногами вперед

Действительно ли нужно придерживаться такой традиции

Во время похорон покойника обычно выносят из помещения ногами вперед. Такая традиция связана с верованиями и обрядами, которые призваны защитить живых и обеспечить покой души умершего. Издавна считалось, что таким образом покойник не сможет "вернуться" обратно домой или забрать с собой кого-то из живых.

О том, действительно ли нужно придерживаться такой традиции и имеет ли такая примета силу, рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

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Он отметил, что на многих похоронах так делают только из-за традиции, которая закрепилась в народе.

"Это традиция, если взять в общем. Это все просто традиционно так заведено", - пояснил священник.

В то же время он добавил, что больных людей, которых выносят медики на носилках, также несут по-разному. Поэтому нельзя сказать, якобы мертвых выносят ногами вперед, а живых - головой.

"Если, не дай Бог, человек заболел, то медики скорой помощи также и ногами вперед могут нести, и головой вперед могут нести, и сидя - в зависимости от диагноза. Но в общем это традиция", - сказал священник.

Также он отметил, что также не обязательно обувать покойника в белые тапочки.

"Белые тапочки - это какие-то выдумки. Я не хоронил никого с белыми тапочками", - добавил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, почему покойника выносят ногами вперед:

Ранее священник сказал, можно ли выносить мусор после захода солнца. Древняя примета говорит, что после захода солнца нельзя выносить мусор, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью. Священник сказал, действительно ли это так.

Также ранее священник удивил ответом, можно ли брать дрова с кладбища. В народе издавна верили, что ничего нельзя брать с кладбища, в том числе и дрова. Священник ответил всем, кто придерживается такой приметы.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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