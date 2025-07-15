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Может ли Украина бить по Москве и дадут ли США оружие - Трамп поставил точку

Юрий Берендий
15 июля 2025, 21:37
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Трамп заявил, что Украина не должна бить по Москве, и предупредил, что если Путин не согласится на мир за 50 дней, США введут жесткие пошлины.
Может ли Украина бить по Москве и дадут ли США оружие - Трамп поставил точку
Может ли Украина бить по Москве и дадут ли США оружие - Трамп ответил / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Трамп:

  • Может ли Украина бить по Москве
  • Что будет, если Путин не согласится на мирное соглашение в рамках 50-ти дней

Президент США Дональд Трампа заявил, что Украина не должна наносить удары по целям в российской столице Москве. Об этом он заявил во время пресс-брифинга на территории Белого дома, передает Sky News.

Комментарии Дональда Трампа прозвучали после публикации Financial Times, в которой сообщалось, что во время разговора с Зеленским прездент США якобы поинтересовался, может ли Киев нанести удар по Москве в случае получения от США дальнобойного оружия.

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"Я хочу остановить убийства тысяч людей. Я хочу, чтобы убийства остановились в российско-украинской войне. Я на этой стороне", - сказал Трамп.

По его словам, или Москва соглашается на мирное соглашение, или Соединенные Штаты введут "жесткие" торговые пошлины.

Он также подчеркнул, что остается "очень разочарованным" российским лидером.

Трамп отдельно отметил, что пока не намерен передавать Украине ракеты большой дальности JASSM, а срок в 50 дней, который он отвел России на достижение договоренности, по его мнению, не является слишком длительным.

Кроме того, Трамп вновь повторил свой тезис о том, что война между Россией и Украиной - это, по его словам, "война Байдена".

"Я очень разочарован президентом Путиным. За последние три месяца я урегулировал много войн, но эту я еще не закончил. Это война Байдена, это не война Трампа. Я здесь, чтобы попытаться вывести нас из этого беспорядка", - заявил американский лидер.

Заявления Трампа о войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что распространенная информация в СМИ о якобы разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским относительно возможного "удара по Москве" была вырвана из контекста.

Президент США Дональд Трамп согласился на поставку Украине через Европу систем ПВО Patriot и другого вооружения, хотя и в дальнейшем считает, что российский диктатор Владимир Путин может получить преимущество в войне.

Кроме того, по информации CNN, Трамп не исключает передачу Украине ракет большой дальности, способных поражать цели на территории России.

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Об источнике: Sky News

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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