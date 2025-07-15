Победа неизбежна: в Politico узнали, на кого поставил Трамп в войне РФ и Украины

Главные тезисы:
- Трамп считает, что РФ имеет преимущество
- Победа Путина - вопрос времени
- Помощь Украине Трамп связывает с программой America First
Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на закупку Европой систем противоракетной обороны Patriot и другого оружия для Украины. При этом он все равно считает, что победа в войне все равно будет за диктатором РФ Владимиром Путиным.
Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, Трамп по-прежнему считает, что Москва имеет преимущество. Но по мере роста его недовольства хозяином Кремля он всё более готов участвовать в конфликте, который, по его словам, он мог бы урегулировать быстро.
"Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется", — заявил высокопоставленный представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.
"У России мощная экономика, мощная армия, более чем достаточно трупов, которых можно бросить в мясорубку, и ей просто всё равно. И хотя они продвигаются медленно, они всё же прогрессируют. Президент просто хочет остановить убийства", - сказал собеседник издания.
Хотя Трамп хочет усилить давление на Москву, он настаивает, что этот последний шаг о предоставлении помощи Украине соответствует его стратегии "Америка прежде всего" (America First) и вписывается в многолетнюю точку зрения, что Америка была обманута союзниками, а Европа, в частности, получила бесплатную оборону.
В ходе встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в понедельник Трамп преувеличил объем средств, уже потраченных США на помощь Украине, и подчеркнул, что европейцы наконец-то выплатят свою справедливую долю.
"Мы не покупаем это, но мы это произведём, и они за это заплатят", — сказал Трамп, имея в виду "очень богатых" европейских союзников.
Военная помощь США Украине - последние новости
14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.
Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.
Как пишет The Washington Post, президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk - того же оружия, которое было запущено по целям в Иране в прошлом месяце.
"Но, как мне сообщили, "Томагавки" пока не входят в список поставок. Их можно будет развернуть позже, если Трамп захочет усилить своё влияние", - отмечает журналист WP Дэвид Игнатиус.
Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Трамп, возможно, прозрел в отношении Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.
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