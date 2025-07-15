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Достанут до Москвы: Трамп рассматривал поставки Украине ракет Tomahawk - WP

Анна Ярославская
15 июля 2025, 09:15
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Tomahawk позволил бы Киеву наносить удары по целям в глубоком тылу врага.
Дональд Трамп, Tomahawk
Трамп рассматривал поставки Украине ракет Tomahawk - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, Википедия

Кратко:

  • Пока "Томагавки" не входят в список поставок
  • Ракеты большой дальности могут быть отправлены позже

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk - того же оружия, которое было запущено по целям в Иране в прошлом месяце.

Как пишет The Washington Post, ракеты Tomahawk могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и обсуждение вопроса об их поставках шло ещё в пятницу.

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"Но, как мне сообщили, "Томагавки" пока не входят в список поставок. Их можно будет развернуть позже, если Трамп захочет усилить своё влияние", - отмечает журналист WP Дэвид Игнатиус.

Также в колонке говорится о том, что Украине, вероятно, разрешат использовать 18 ракет большой дальности ATACMS, которые сейчас находятся в Украине, на их полной дальности в 300 километров.

"Они не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, но поразят военные базы, аэродромы и склады снабжения в глубине России, которые сейчас находятся вне досягаемости. Пакет может также включать дополнительные ракеты ATACMS", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники Пентагона месяцами призывали наносить более глубокие удары по территории России с использованием ATACMS. Каждый раз, когда дальность действия ракеты увеличивалась, россияне просто уводили свои самолёты и другую технику за пределы досягаемости украинских сил. Теперь это будет сделать сложнее.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Как писал Главред, 13 июля президент Дональд Трамп заявил, что США отправят в Украину больше батарей ПВО Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от российских авиаударов.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Речь идет о 17 батареях, которые могут быть переданы "очень скоро". Трамп заявил, что первые батареи будут развернуты уже в ближайшие дни.

Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО: США не оплачивают напрямую, а передают систему, которую европейцы оплатят.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

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