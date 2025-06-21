Трамп сделал резкое заявление об обороне НАТО и выдвинул требование

США не должны выделять 5% от ВВП на НАТО - Трамп / Главред

Кратко:

Трамп потребовал, чтобы все страны НАТО выделяли на оборону 5% ВВП

Трамп резко раскритиковал Испанию и Канаду

Страны НАТО должны выделять 5% своего ВВП на оборону, а Соединенные Штаты столько платить не должны. Альянсу следует "разобраться" с Испанией, которая критикует такие расходы. Мало всегда платила и Канада, ведь Оттава считает, что американцы будут защищать канадцев бесплатно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Politico, он сказал о том, что все страны НАТО должны выделять 5% от своего ВВП на финансирование обороны, но на США это не распространяется.

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"Я не думаю, что мы (США) должны (выделять 5%) Но считаю, что страны НАТО должны, и это точно. Мы уже так много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили почти 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны (выделять такой процент), а вот страны НАТО – да", - говорит Трамп.

Кроме того, журналисты поинтересовались, что думает Трамп об Испании, которая публично выступила против такого требования. В ответ он сказал "НАТО (с ней, - ред.) должно разобраться"

"Испания всегда выделяла очень мало. Так всегда было – они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько и все остальные. Испания известна своими низкими платежами", - считает американский президент.

Также политик раскритиковал и Канаду.

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"Знаете, кто еще платил меньше всего? Страна, известная как Канада. Потому что Канада говорила: "Зачем платить, если Соединенные Штаты и так защитят нас бесплатно?"- подчеркнул Дональд Трамп.

Какие у стран НАТО расходы на оборону / Инфографика: Главред

Саммит НАТО в Гааге – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не уверен в своей поездке на саммит НАТО, который состоится 24-26 июня в Гааге.

"Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле, решу накануне", - процитировали Зеленского журналисты Суспільне.

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На саммите в Гааге Альянс должен подтвердить неизменность курса на вступление Украины в НАТО, считает нардеп, глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Киев надеется услышать конкретику от стран-союзников.

США давят на НАТО, чтобы упоминание об Украине в коммюнике по итогам саммита было ограниченным, пишет Newsweek. Представители Вашингтона якобы хотят, чтобы в документе не была четко прописана поддержка Киева со стороны блока.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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