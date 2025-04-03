'НАТО уже не существует': эксперт рассказал о новом Альянсе во главе с Украиной

Франция и Великобритания уже разрабатывают сценарии создания нового НАТО, заявил Тарас Загородний.

https://glavred.info/world/nato-uzhe-ne-sushchestvuet-ekspert-rasskazal-o-novom-alyanse-vo-glave-s-ukrainoy-10652945.html Ссылка скопирована

Украинская армия - ключ к новому НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Загороднего:

НАТО, вероятно, больше не существует в его привычном виде

В Европе опасаются, что США не поддержат Альянс в случае нападения России

Франция и Великобритания рассматривают варианты создания нового союза

НАТО не существует в его привычном виде, во главе нового союза может стать Украина. В Восточной Европе есть опасения, что США не поддержат Североатлантический альянс в случае нападения России. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

"Скорее всего, НАТО уже не существует в его привычном виде. Ведь у всех, особенно в Восточной Европе, есть подозрения, что в случае нападения России на одну из стран Альянса США не будут поддерживать НАТО, и 5 ст. Устава НАТО не заработает. Это показывают и опросы, и позиция нынешнего руководства Соединенных Штатов Америки", - отметил он.

Загородний пояснил, что США заинтересованы в том, чтобы европейские страны брали на себя больше ответственности за свою безопасность. Однако, этот процесс имеет определенный нюанс: Вашингтон хотел бы, чтобы европейцы не только увеличили свои оборонные расходы, но и закупали больше американского оружия. Это позволило бы США сократить военный контингент на европейском континенте, сохраняя при этом контрольный пакет НАТО.

"Сейчас США своими действиями подталкивают европейцев к светлой и прогрессивной мысли: зачем вообще Европе американское оружие? После того, как Вашингтон без объяснений и видимых конкретных причин на некоторое время перекрыл поставки вооружения Украине, у многих возникли вопросы: во-первых, что будет, если американское оружие не будет стрелять в сторону России; во-вторых, зачем тогда американское оружие нужно, если оно не будет стрелять в сторону России; в-третьих, зачем американское оружие, если оно так дорого стоит; в-четвертых, в нынешней ситуации лучше перейти на вооружение собственного производства, так почему бы этого не сделать", - добавил эксперт.

По его словам, Франция активно предлагает собственное вооружение, например, истребители Rafale, стремясь создать замкнутый военно-промышленный комплекс. В то же время появились разговоры о замене американских истребителей F-35.

Кроме этого, как заметил Загородний, война в Украине также доказала, что можно обходиться без чрезвычайно дорогих видов оружия. Как пример - использование F-16, которые, благодаря современным радарным системам и оружию, способны эффективно действовать в современных условиях войны. Также было продемонстрировано, что уничтожение самолетов возможно не только с помощью ракет, но и с помощью более дешевых дронов, которые стоят всего несколько тысяч долларов. Такая практика поставила под сомнение целесообразность использования дорогих истребителей, когда более дешевые дроны могут выполнить аналогичные задачи.

"Этот клубок вопросов привел к выводу, что американцы явно перегибают палку в отношении Европы. Да, США хотели бы, чтобы европейцы больше тратили деньги на оборону, но - чтобы деньги эти шли на закупку американского вооружения. Тогда бы США якобы ушли из Европы, но на самом деле нет", - добавил Загородний.

Эксперт отметил, что Франция и Великобритания, учитывая ситуацию в Украине, уже разрабатывают сценарии создания нового НАТО. Для них большое значение имеет украинская армия, ведь она имеет боевой опыт и может заменить американские технологии во многих аспектах.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний спрогнозировал будущее НАТО, рассказал о "новом НАТО" и роли Украины в нем:

Выход США из НАТО - новости по теме

Напомним, за полтора месяца президентства Дональда Трампа доверие к США среди европейских партнеров было серьезно подорвано, заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Однако государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США не намерены выходить из НАТО. Он подчеркнул, что гибель четырех американских солдат на учениях в Литве подтверждает присутствие США в Альянсе.

Как сообщал Главред, Загородний считает, что без лидерства США в НАТО, Украина может стать новым лидером Альянса. По его словам, именно Украина сейчас фактически выполняет роль 5 статьи НАТО, доказывая, что Россию можно победить.

Читайте также:

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред