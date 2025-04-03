Украина может стать новым лидером НАТО: появился неожиданный прогноз

Именно Украина показала, что Россию можно бить на поле боя, напомнил Тарас Загородний.

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Украина может стать новым лидером НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

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5 статью устава НАТО выполняет Украина

Украина показала, что Россию можно бить на поле боя

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, насколько сильным и эффективным будет НАТО без лидерства в нем США.

"А лидерство будет за Украиной. Ведь сегодня фактически 5 статью устава НАТО выполняет Украина. Именно Украина показала, что Россию можно бить, что не так страшен черт, как его малевали", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что если не будет лидерства США, то какая-то сила должна будет стать заменой.

"Вот не приезжают Штаты на встречи в формате Рамштайн, и что? Приехали британцы и заменили американцев. Может быть, так и будет. И, возможно, так легче будут решаться многие вопросы", - добавил Загородний.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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