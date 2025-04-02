Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

Ключевые факты:
- НАТО завершил конкурс по противодействию российским авиационным бомбам
- Четыре компании получили право на разработку оружия против КАБов
НАТО активно ищет способы противодействия российским управляемым авиационным бомбам (КАБ), которые используются для атак на украинские города.
В рамках 15-го конкурса инноваций НАТО Командование по вопросам трансформации искало эффективные решения против этих бомб, в частности комплектов УМПК. Об этом сообщает военный портал Defence Express.
По результатам конкурса три команды получили награды и поддержку от инновационной экосистемы НАТО.
Первое место
Французская компания Alta Ares предложила систему на основе искусственного интеллекта для обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Эта система является адаптацией уже существующей разработки, которая использовалась для разведывательных миссий в Украине.
Второе место
Немецкий стартап Tytan Technology представил зенитный дрон Tytan, предназначенный для перехвата КАБов. Этот дрон имеет дальность полета более 15 км, скорость более 250 км/ч и несет боевую часть весом 1 кг. Для наведения на цель используется машинное зрение.
Третье место
Французский стартап Atreyd предложил создать автономный рой дронов-камикадзе, которые будут перехватывать бомбы в полете. Эта система использует ультразвуковое обнаружение и наведение.
Кроме того, в финале конкурса приняла участие украинская команда Night Watch, которая разработала комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Night Watch Lima, специально предназначенный для противодействия КАБам.
В целом участники конкурса сосредоточились на двух основных направлениях противодействия КАБам:
- Кинетический перехват с помощью дронов, в частности с использованием роевых технологий.
- Радиоэлектронная борьба для нарушения точности наведения российских КАБов, которые используют спутниковую навигацию.
Как ранее Украина боролась с КАБами
Напомним, как писал ранее Главред, украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективно срывают наведение российских планирующих бомб, что может свидетельствовать о завершении "золотой эпохи" этого оружия на фронте.
Также украинским военным удалось добиться таких результатов благодаря успеху в сфере радиоэлектронной борьбы. Только за одну неделю в сентябре 2024 года РФ сбросила более 900 КАБов вдоль всей линии фронта. Через год ситуация изменилась и бойцы ВСУ нейтрализуют системы наведения бомб глушителями.
Кроме того, после развертывания системы радиоэлектронной борьбы, точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, поняв неэффективность такого способа уничтожения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил обстрелы областных центров.
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Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
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