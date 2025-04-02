Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

Ruslan Ivanenko
2 апреля 2025, 15:09
214
В Альянсе работают над разработкой оружия для противодействия КАБам.
Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов
Четыре европейские компании выиграли конкурс на разработку оружия против КАБов / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Минобороны РФ

видео дня

Ключевые факты:

  • НАТО завершил конкурс по противодействию российским авиационным бомбам
  • Четыре компании получили право на разработку оружия против КАБов

НАТО активно ищет способы противодействия российским управляемым авиационным бомбам (КАБ), которые используются для атак на украинские города.

В рамках 15-го конкурса инноваций НАТО Командование по вопросам трансформации искало эффективные решения против этих бомб, в частности комплектов УМПК. Об этом сообщает военный портал Defence Express.

По результатам конкурса три команды получили награды и поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Первое место

Французская компания Alta Ares предложила систему на основе искусственного интеллекта для обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Эта система является адаптацией уже существующей разработки, которая использовалась для разведывательных миссий в Украине.

Второе место

Немецкий стартап Tytan Technology представил зенитный дрон Tytan, предназначенный для перехвата КАБов. Этот дрон имеет дальность полета более 15 км, скорость более 250 км/ч и несет боевую часть весом 1 кг. Для наведения на цель используется машинное зрение.

Третье место

Французский стартап Atreyd предложил создать автономный рой дронов-камикадзе, которые будут перехватывать бомбы в полете. Эта система использует ультразвуковое обнаружение и наведение.

Кроме того, в финале конкурса приняла участие украинская команда Night Watch, которая разработала комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Night Watch Lima, специально предназначенный для противодействия КАБам.

Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов
КАБ инфографика / Инфографика: Главред

В целом участники конкурса сосредоточились на двух основных направлениях противодействия КАБам:

  1. Кинетический перехват с помощью дронов, в частности с использованием роевых технологий.
  2. Радиоэлектронная борьба для нарушения точности наведения российских КАБов, которые используют спутниковую навигацию.

Как ранее Украина боролась с КАБами

Напомним, как писал ранее Главред, украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективно срывают наведение российских планирующих бомб, что может свидетельствовать о завершении "золотой эпохи" этого оружия на фронте.

Также украинским военным удалось добиться таких результатов благодаря успеху в сфере радиоэлектронной борьбы. Только за одну неделю в сентябре 2024 года РФ сбросила более 900 КАБов вдоль всей линии фронта. Через год ситуация изменилась и бойцы ВСУ нейтрализуют системы наведения бомб глушителями.

Кроме того, после развертывания системы радиоэлектронной борьбы, точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, поняв неэффективность такого способа уничтожения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил обстрелы областных центров.

Больше новостей:

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укроборонпром авиабомба
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

15:05Фронт
Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

14:14Синоптик
Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

13:24Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

Кочаны не завяжутся: что нельзя сажать рядом с капустой

Кочаны не завяжутся: что нельзя сажать рядом с капустой

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

"Пыталась сохранить": молчунья Стоцкая ошеломила похожей на Киркорова дочерью

"Пыталась сохранить": молчунья Стоцкая ошеломила похожей на Киркорова дочерью

Последние новости

15:40

Плата за коммуналку снизилась на глазах: какие украинцы получат больше субсидий

15:27

Россия может готовить мощный удар по Украине: названа главная цель обстрела

15:26

Перешел черту: наглый сын российского фигуриста публично оскорбил отца

15:09

Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

15:05

РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - ИноземцевТрамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев
15:00

Почему 3 апреля нельзя планировать важные дела: какой праздник, приметы

14:37

Во время правления Павелко исчезли 1,7 миллиарда гривень: СМИ опубликовали детали аудита УАФ

14:35

Где 3 различия между мальчиками на лошади: надо найти ответ за 17 секунд

14:26

Маркеты Украины накручивают цены: сколько теперь будет стоить важная молочка

Реклама
14:14

Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

14:10

ChatGPT назвал точные даты: когда лучше всего сажать картофель в Украине

14:07

Получше магазинного: самый вкусный праздничный рулет на ПасхуВидео

13:24

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

13:15

На третий год войны Порошенко обогатился на рекордные 4,6 млрд грн - декларация

13:03

Рецепт взорвал Интернет: невероятные картофельные лодочки с начинкой

12:52

"Я безответственный человек": у Суханова обнаружилась неизлечимая болезнь

12:38

Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом

12:32

На банкнотах гривны могут появиться другие портреты: в НБУ заинтриговали заявлением

12:27

Как не угробить авто: механик назвал главный "сигнал" большой проблемы

12:12

Умер звезда фильма "Бэтмен" и "Лучший стрелок"Видео

Реклама
11:59

Никита Пресняков принял решением и разрывает последние связи с РФ - детали

11:46

В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

11:37

РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

11:35

Будет ли валюта штурмовать вершины в апреле: банкир удивил, по какой цене будет 100$

11:28

Будет мелкой и горькой: что нельзя сажать рядом с морковью

11:26

Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

11:08

В Украине могут вырасти цены на газ: в чем причина

10:59

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

10:47

"НАТО будет в ступоре": неожиданный сценарий новой войны РФ в ЕвропеВидео

10:34

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

10:10

Подруга Татьяны Овсиенко разоблачила певицу - что произошло

10:03

РФ готовит масштабное наступление: в ВСУ назвали месяц, когда ждать удара на фронте

09:40

5 зодиаков, которые являются лучшими спутниками жизни

09:40

"Риски серьезные": эксперт предупредил об опасном сценарии завершения войны

09:34

"Всегда на расстоянии": внучка Ротару сделала заявление и поразила своим видом

09:15

Звезда "Не родись красивой" показала беременный живот

09:14

Впервые за три года полномасштабной войны: представитель Путина поедет в Вашингтон

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

09:00

НАТО больше не существует, но уже формируется "новое НАТО", где лидерство за Украиной – ЗагороднийВидео

08:46

РФ выбрала цель для большого наступления, два города под угрозой – ISW

Реклама
08:23

Мощный удар по Кремлю: США готовят жесткие санкции против РФ

08:21

"Спасибо судьбе": путинистка Кудрявцева призналась в чувствах к Лазареву

08:10

Странный новый мир и Украинамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

"Больше, чем надежда": Зеленский не исключил вероятность поставок Taurus Украине

07:10

Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число

06:38

РФ массированно ударила по Харькову дронами: среди раненых дети, есть "прилеты"ФотоВидео

06:10

Почему американские медиа больше нельзя рассматривать как источник данныхмнение

05:50

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся в лесу сову за 5 секунд

05:48

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять