Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

В Альянсе работают над разработкой оружия для противодействия КАБам.

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Четыре европейские компании выиграли конкурс на разработку оружия против КАБов / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Минобороны РФ

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Ключевые факты:

НАТО завершил конкурс по противодействию российским авиационным бомбам

Четыре компании получили право на разработку оружия против КАБов

НАТО активно ищет способы противодействия российским управляемым авиационным бомбам (КАБ), которые используются для атак на украинские города.

В рамках 15-го конкурса инноваций НАТО Командование по вопросам трансформации искало эффективные решения против этих бомб, в частности комплектов УМПК. Об этом сообщает военный портал Defence Express.

По результатам конкурса три команды получили награды и поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Первое место

Французская компания Alta Ares предложила систему на основе искусственного интеллекта для обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Эта система является адаптацией уже существующей разработки, которая использовалась для разведывательных миссий в Украине.

Второе место

Немецкий стартап Tytan Technology представил зенитный дрон Tytan, предназначенный для перехвата КАБов. Этот дрон имеет дальность полета более 15 км, скорость более 250 км/ч и несет боевую часть весом 1 кг. Для наведения на цель используется машинное зрение.

Третье место

Французский стартап Atreyd предложил создать автономный рой дронов-камикадзе, которые будут перехватывать бомбы в полете. Эта система использует ультразвуковое обнаружение и наведение.

Кроме того, в финале конкурса приняла участие украинская команда Night Watch, которая разработала комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Night Watch Lima, специально предназначенный для противодействия КАБам.

КАБ инфографика / Инфографика: Главред

В целом участники конкурса сосредоточились на двух основных направлениях противодействия КАБам:

Кинетический перехват с помощью дронов, в частности с использованием роевых технологий. Радиоэлектронная борьба для нарушения точности наведения российских КАБов, которые используют спутниковую навигацию.

Как ранее Украина боролась с КАБами

Напомним, как писал ранее Главред, украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективно срывают наведение российских планирующих бомб, что может свидетельствовать о завершении "золотой эпохи" этого оружия на фронте.

Также украинским военным удалось добиться таких результатов благодаря успеху в сфере радиоэлектронной борьбы. Только за одну неделю в сентябре 2024 года РФ сбросила более 900 КАБов вдоль всей линии фронта. Через год ситуация изменилась и бойцы ВСУ нейтрализуют системы наведения бомб глушителями.

Кроме того, после развертывания системы радиоэлектронной борьбы, точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, поняв неэффективность такого способа уничтожения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил обстрелы областных центров.

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Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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