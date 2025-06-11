Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп обещает "посадки", введен комендантский час: что происходит в Лос-Анджелесе

Анна Ярославская
11 июня 2025, 10:35
188
Мэр Лос-Анджелеса заявила, что общественные беспорядки ограничиваются несколькими улицами в центральной части города.
Протесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час
  • Полиция задержала десятки людей
  • Трамп заявил, что может задействовать Закон о восстании

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час в центре города из-за протестов, которые продолжаются с 6 июня. Комендантский час будет действовать с 20:00 вторника до 06:00 по местному времени.

О своем решении мэр города Карен Басс сообщила в соцсети X.

видео дня

"Я объявила комендантский час... чтобы остановить злоумышленников, пользующихся хаотической эскалацией ситуации, организованной президентом", – написала Басс.

Правоохранительные органы арестуют лиц, нарушающих комендантский час, и привлекут к ответственности.

"Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района", - добавила Басс.

По ее словам, несмотря на впечатление, что общественные беспорядки охватили весь Лос-Анджелес, на самом деле они ограничиваются несколькими улицами в центральной части города.

Как сообщает СNN со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, ограничения комендантского часа коснутся менее 100 тысяч человек из четырех миллионов жителей Лос-Анджелеса.

По данным журналистов, в зоне действия комендантского часа уже задержаны примерно от 10 до 20 человек.

"Большинство протестующих уже покинули зону комендантского часа, и полиция не спеша очищала окрестности", – говорится в сообщении.

Департамент полиции Лос-Анджелеса позже заявил о "десятках арестов", поскольку несколько протестных групп продолжают собираться в определенной зоне комендантского часа.

Тем временем президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес из-за решения направить в Лос-Анджелес подразделения Нацгвардии Калифорнии и 700 морских пехотинцев.

Выступая перед журналистами на военной базе Эндрюс, глава Белого дома заявил, что военнослужащие будут оставаться в городе "до тех пор, пока не будет мира".

"И много людей арестовывают. Погромщиков, или как хотите их называйте. Они должны знать: много людей арестовывают. Они надолго сядут в тюрьму", - сказал президент.

По его словам, Нацгвардия будет оставаться в Лос-Анджелесе до тех пор, пока не будет устранена потенциальная угроза для безопасности.

"Если они представляют опасность, бросают бетон или кирпичи, плюют в полицейских или нападают на людей - все это мы уже видели в течение последних трех ночей. Это и есть основание для действий", - подчеркнул президент.

Также Трамп не исключил, что задействует Закон о восстании.

"Если будет восстание - я, безусловно, его задействую. Посмотрим", - сказал он.

Что такое Закон о восстании 1807 года

Закон о восстании (Закон 1807 года, Insurretion act, 10-я глава Кодекса США) - это закон Соединенных Штатов Америки, дающий право президенту разместить и использовать американское войско внутри самой страны в определенных случаях, а именно - в случае необходимости подавить гражданские беспорядки, восстания или мятеж, пишет Википедия.

Законом о восстаниях в истории Америки пользовались нечасто. Губернаторы просили и получали помощь в 1989 году в связи с разреушениями, нанесенными ураганом Хьюго, а также во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Президенты Эйзенхауэр и Кеннеди также прибегали к действию Закона 1807 без просьбы пострадавших штатов, чтобы применить десегрегацию по судебному решению.

В 2006 году администрация Буша рассматривала возможность вмешаться в дела штата Луизианы, пострадавшего от последствий урагана Катрина, несмотря на отказ губернатора. Это было политически тяжелое и, вероятно, неконституционное решение. В ответ на это в 2006 году была внесена поправка в Закон о восстании, позволяющая любой чрезвычайной ситуации, которая делает невозможным исполнение законов, становиться причиной использовать военнослужащих независимо от согласия штатов. Буш подписал эту поправку к Закону, но через несколько месяцев после ее принятия все 50 губернаторов штатов выступили с общим заявлением против нее. Изменения были отменены в январе 2008 года.

1 июня 2020 года президент Дональд Трамп предупредил, что использует Закон 1807 года в ответ на протесты Black Lives, вызванные смертью Джорджа Флойда.

Тогда Белый дом подготовил проект прокламации о выводе войск, но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Марк Эспер убедили президента отказаться от этого шага.

Протесты в Лос-Анджелесе - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран якобы из-за рисков безопасности. Речь идет о гражданах Афганистана, Мьянмы (Бирма), Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Из-за жесткой политики Трампа в отношении нелегальных мигрантов и массовых рейдов миграционной службы в в Лос-Анджелесе начались массовые протесты.

Столкновения происходят между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

В город отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для их подавления. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал этот шаг, назвав его "незаконным" и "опасным прецедентом".

В свою очередь, Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Лос-Анджелес мигранты протесты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

12:18Украина
Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по Харькову

Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по Харькову

12:08Украина
Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции Паутина

Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции Паутина

11:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Последние новости

12:18

Куча новых поездов и маршрутов: летние изменения Укрзализныци

12:08

Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по ХарьковуФото

11:49

Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции ПаутинаВидео

11:47

Цены до небес: раскрыты скрытые нюансы, почему РФ в шаге от финансового взрыва

11:35

Дроны добили: в ЦПД заявили, что важный для ВПК РФ завод приостанавливает работу

Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-мУкраинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-м
11:05

Какие города будут и не будут восстанавливать после войны: эксперт ошеломил ответомВидео

10:53

Китайский гороскоп на завтра 12 июня: Драконам - жертвы, Петухам - борьба

10:35

Трамп обещает "посадки", введен комендантский час: что происходит в Лос-Анджелесе

10:22

3 знака зодиака, которые заработают много денег в конце июня

Реклама
10:15

На саммите НАТО примут важное решение по поддержке Украины - Bloomberg

10:12

Один из самых полезных украинских продуктов вырастет в цене из-за сильного дефицита

09:56

"Жалкое зрелище": предательницу Наташу Королеву перестали узнавать поклонники

09:30

Россия ударила по Украине с масштабной силой: куда целились дроны и ракеты врага

09:00

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакВидео

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

08:53

У разведки Германии есть доказательства планов РФ атаковать страны НАТО: детали

08:45

Трамп демонстрирует мастерство подливания масла в огоньмнение

08:35

"Булкин Владимирович": Владимир Остапчук сообщил о важном событии в семье

08:29

Может повлиять на сердце и разум: штормовая магнитная буря ударила по Украине

08:18

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:36

Прозвучало не менее 15 взрывов: дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в РФВидео

07:10

Только "чемпион по головоломкам" найдет трех утят: есть всего 7 секунд

06:41

Россия атаковала Харьков Шахедами: двое погибших, 54 раненых, среди них 8 детейФотоВидео

06:25

Запад готов к войне, но не готов в ней воеватьмнение

06:15

Гороскоп на завтра 12 июня: Овнам - невероятная выгода, Ракам - неудача

05:50

Суперголоволомка: найдите шляпу в ванной комнате за 5 секунд

05:25

Почему скручиваются листья у помидоров и что с этим делать: секретный совет эксперта

04:57

Вкуснее, чем сливочное: рецепт чесночного масла всего из двух ингредиентов

04:35

Подорожают ли продукты в Украине: рост цен будет зависеть от 3 факторов - НовакВидео

04:00

Интересный и быстрый тест, который расскажет о характере вашей личности

03:30

Гривня, евро, доллар: в чем лучше хранить сбережения

03:02

Куда правильно спать головой, чтобы высыпаться: что говорит религия, фэн-шуй и ВастуВидео

02:30

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

01:55

Детки выросли: старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке

01:30

"Вот так выглядит счастье": Максим Галкин очаровал фанатов свежим фото с сыном

01:29

Украина завершает разработку ракет: эксперт назвал когда ждать первых ударов

00:48

Массовая атака "Шахедов" на Харьков: горят дома, есть погибшие и раненые, среди которых детиВидео

00:11

"Кто-то очень ненавидит его": жена Лесика подтвердила отравление музыканта

00:06

Цены "заоблачные": в Украине до рекордного уровня взлетела стоимость одного продукта

00:04

Не все знают об этом тесте: как узнать, не "накручивает" ли ваш счетчик лишнееВидео

Реклама
10 июня, вторник
23:24

Украина держит в тайне количество освобожденных из плена: в ГУР объяснили, почемуФото

22:54

"Бесноватые с "шахедами" и красной кнопкой": Зеленский резко ответил на атаку на РФ

22:42

"Не судите строго": Яна Глущенко кардинально поменяла профессию

22:33

"Будто два разных человека": Тоня Матвиенко решилась на экстремальную смену имиджа

22:27

Можно ли беременным женщинам ходить на похороны - священник удивил ответом

22:13

"Давай я отдельно": предательница Лорак заявила об изменениях в семье

21:51

"Это не может остаться без последствий": Мерц сделал жесткое заявление об ударах РФ

21:51

"Примут без позиции Трампа": когда закон о санкциях для РФ представят в Сенате

21:07

Посол проговорился: почему Израиль опровергает заявление о Patriot для Украинымнение

21:01

"Рвутся и штурмуют": в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять