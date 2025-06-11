Трамп обещает "посадки", введен комендантский час: что происходит в Лос-Анджелесе

Мэр Лос-Анджелеса заявила, что общественные беспорядки ограничиваются несколькими улицами в центральной части города.

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Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час

Полиция задержала десятки людей

Трамп заявил, что может задействовать Закон о восстании

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час в центре города из-за протестов, которые продолжаются с 6 июня. Комендантский час будет действовать с 20:00 вторника до 06:00 по местному времени.

О своем решении мэр города Карен Басс сообщила в соцсети X.

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"Я объявила комендантский час... чтобы остановить злоумышленников, пользующихся хаотической эскалацией ситуации, организованной президентом", – написала Басс.

Правоохранительные органы арестуют лиц, нарушающих комендантский час, и привлекут к ответственности.

"Если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района", - добавила Басс.

По ее словам, несмотря на впечатление, что общественные беспорядки охватили весь Лос-Анджелес, на самом деле они ограничиваются несколькими улицами в центральной части города.

Как сообщает СNN со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах, ограничения комендантского часа коснутся менее 100 тысяч человек из четырех миллионов жителей Лос-Анджелеса.

По данным журналистов, в зоне действия комендантского часа уже задержаны примерно от 10 до 20 человек.

"Большинство протестующих уже покинули зону комендантского часа, и полиция не спеша очищала окрестности", – говорится в сообщении.

Департамент полиции Лос-Анджелеса позже заявил о "десятках арестов", поскольку несколько протестных групп продолжают собираться в определенной зоне комендантского часа.

Тем временем президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес из-за решения направить в Лос-Анджелес подразделения Нацгвардии Калифорнии и 700 морских пехотинцев.

Выступая перед журналистами на военной базе Эндрюс, глава Белого дома заявил, что военнослужащие будут оставаться в городе "до тех пор, пока не будет мира".

"И много людей арестовывают. Погромщиков, или как хотите их называйте. Они должны знать: много людей арестовывают. Они надолго сядут в тюрьму", - сказал президент.

По его словам, Нацгвардия будет оставаться в Лос-Анджелесе до тех пор, пока не будет устранена потенциальная угроза для безопасности.

"Если они представляют опасность, бросают бетон или кирпичи, плюют в полицейских или нападают на людей - все это мы уже видели в течение последних трех ночей. Это и есть основание для действий", - подчеркнул президент.

Также Трамп не исключил, что задействует Закон о восстании.

"Если будет восстание - я, безусловно, его задействую. Посмотрим", - сказал он.

Что такое Закон о восстании 1807 года Закон о восстании (Закон 1807 года, Insurretion act, 10-я глава Кодекса США) - это закон Соединенных Штатов Америки, дающий право президенту разместить и использовать американское войско внутри самой страны в определенных случаях, а именно - в случае необходимости подавить гражданские беспорядки, восстания или мятеж, пишет Википедия. Законом о восстаниях в истории Америки пользовались нечасто. Губернаторы просили и получали помощь в 1989 году в связи с разреушениями, нанесенными ураганом Хьюго, а также во время беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. Президенты Эйзенхауэр и Кеннеди также прибегали к действию Закона 1807 без просьбы пострадавших штатов, чтобы применить десегрегацию по судебному решению. В 2006 году администрация Буша рассматривала возможность вмешаться в дела штата Луизианы, пострадавшего от последствий урагана Катрина, несмотря на отказ губернатора. Это было политически тяжелое и, вероятно, неконституционное решение. В ответ на это в 2006 году была внесена поправка в Закон о восстании, позволяющая любой чрезвычайной ситуации, которая делает невозможным исполнение законов, становиться причиной использовать военнослужащих независимо от согласия штатов. Буш подписал эту поправку к Закону, но через несколько месяцев после ее принятия все 50 губернаторов штатов выступили с общим заявлением против нее. Изменения были отменены в январе 2008 года. 1 июня 2020 года президент Дональд Трамп предупредил, что использует Закон 1807 года в ответ на протесты Black Lives, вызванные смертью Джорджа Флойда. Тогда Белый дом подготовил проект прокламации о выводе войск, но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Марк Эспер убедили президента отказаться от этого шага.

Протесты в Лос-Анджелесе - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран якобы из-за рисков безопасности. Речь идет о гражданах Афганистана, Мьянмы (Бирма), Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Из-за жесткой политики Трампа в отношении нелегальных мигрантов и массовых рейдов миграционной службы в в Лос-Анджелесе начались массовые протесты.

Столкновения происходят между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

В город отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для их подавления. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал этот шаг, назвав его "незаконным" и "опасным прецедентом".

В свою очередь, Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации.

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