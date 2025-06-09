Лос-Анджелес - в огне, город охвачен протестами: что происходит в США

Губернатор Калифорнии обвинил Трама в серьезном нарушении государственного суверенитета.

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Протесты в Лос-Анджелесе продолжаются третий день подряд / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Лос-Анджелес охватили массовые протесты

Губернатор Калифорнии резко выступил против Трампа

Президент США заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован"

В США уже третий день продолжаются масштабные протесты из-за жесткой политики президента Америки Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов и массовых рейдов миграционной службы.

Протесты в Лос-Анджелесе начались на фоне вступления в силу нового запрета Дональда Трампа на въезд в США граждан из 12 стран, в основном Африки и Ближнего Востока. В город отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления протестов. По данным Associated Press, солдаты Национальной гвардии были замечены с длинными стволами и щитами после переброски в Лос-Анджелес в воскресенье утром.

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Как сообщает The Guardian, нацгвардейцев отправили без формального запроса штата впервые с 1965 года.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал этот шаг, назвав его "незаконным" и "опасным прецедентом".

"Это серьезное нарушение государственного суверенитета – разжигание напряженности и вытягивание ресурсов из того места, где они действительно нужны. Отмените приказ. Верните контроль Калифорнии", – сказал американский чиновник.

Ньюсом также напомнил, что губернаторы штатов являются главнокомандующими своей Нацгвардией и любое развертывание без согласования – это злоупотребление властью.

Тем временем в полиции Лос-Анджелеса заявили, что протестующие бросали в полицию куски бетона, бутылки и других предметы. На центральной улице города были подожжены несколько беспилотных автомобилей Waymo компании Alphabet.

Полицейские Лос-Анджелеса на лошадях попытались сдержать толпу.

Демонстранты кричали полиции: "Позор вам!". Одна группа протестующих перекрыла шоссе 101, главную транспортную артерию в центре города.

Смотрите видео - В Лос-Анджелесе протестующие устроили поджоги:

В ходе протестных выходных в городе были арестованы несколько десятков человек.

По данным СМИ, в воскресенье один человек был задержан за то, что бросил в полицию коктейль Молотова, а другой — за то, что врезался на мотоцикле в строй офицеров.

Как пишет Reuters, полицейские Лос-Анджелеса сообщили на брифинге для прессы, что полиция проводит новые аресты после по меньшей мере десяти задержаний в воскресенье и 29 арестов накануне вечером.

В Сети появилось видео, как протесты в Лос-Анджелесе превратились в массовые беспорядки:

Как пишет 9News, корреспондент Лорен Томаси попала под перекрестный огонь во время протестов, охвативших некоторые районы Лос-Анджелеса.

Журналист получила огнестрельное ранение в ногу резиновой пулей, выпущенной полицейским.

Смотрите видео - Корреспондент 9News в США Лорен Томаси получила ранение резиновой пулей во время протестов:

В свою очередь, Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Он обвинил "агрессивные толпы бунтовщиков" в нападениях на федеральных агентов, которые проводят операции по депортации. В сообщении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что такие действия лишь усиливают его решимость восстановить порядок в городе.

"Когда-то величественный Лос-Анджелес стал местом, где доминируют нелегальные иммигранты и преступники. Сейчас агрессивные мятежники атакуют наших федеральных агентов, пытаясь помешать депортации", – говорится в заявлении Трампа.

"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут изгнаны, а Лос-Анджелес – освобожден", – сказал президент США.

Американский миллиардер Илон Маск выступил в поддержку Трампа на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает CNN.

В соцсети X Маск опубликовал скриншот поста Трампа в социальной сети Truth Social, в котором говорилось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс "должны извиниться перед жителями Лос-Анджелеса", поскольку начались столкновения, поджоги автомобилей и усиление демонстраций.

Маск также перепостил сообщение вице-президента Джея Ди Венса, который написал в соцсети X, что Трамп "не потерпит беспорядков и насилия" и что "этот момент требует решительного лидерства". Маск сопроводил пост двумя эмодзи с американским флагом.

Указ о мигрантах в США - что известно

Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран якобы из-за рисков безопасности. Речь идет о гражданах Афганистана, Мьянмы (Бирма), Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Также Трамп заявил о планах запустить новую программу для мигрантов. Речь идет о так называемой самодепортации – вариант, при котором мигрантам предложат деньги, чтобы они добровольно покинули Америку.

Ранее издание The Washington Post писало со ссылкой на внутренние документы, что американская администрация разработала план, согласноь которому предлагается потратить 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев.

Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на участие в программе United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским беженцам легально находиться в стране до 2 лет. Причиной стали новые иммиграционные ограничения, связанные с указом президента Дональда Трампа.

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