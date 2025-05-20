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Трамп хочет депортировать тысячи украинских беженцев: кому обещают за это $1000

Виталий Кирсанов
20 мая 2025, 15:01
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Предыдущие администрации США тоже поддерживали использование средств налогоплательщиков для добровольной репатриации мигрантов.
Более 200 тыс. украинцев могут депортировать из США
Более 200 тыс. украинцев могут депортировать из США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Вы узнаете:

  • Кто получит выплату в размере 1000 долларов от правительства США
  • Принято ли окончательное решение по беженцам в США

Американская администрация разработала план траты 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на возвращение мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий. Речь идет, в частности, и о 200 000 украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на внутренние документы.

Отмечается, что это предложение разрабатывалось еще до того, как 5 мая Министерство внутренней безопасности США объявило, что иммигранты, которые добровольно "самодепортируются" в свои страны, смогут получить выплату в размере 1000 долларов от правительства США.

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Издание напомнило, что и предыдущие администрации США поддерживали использование средств налогоплательщиков для добровольной репатриации мигрантов. Однако, подчеркнуло, предложение президента Дональда Трампа особое, поскольку касается людей, бежавших из опасных регионов, и, похоже, имеет целью обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая связана с ООН и обычно координирует такие возвращения.

Этот план также совпадает с намерениями администрации Трампа сократить иностранную помощь, в частности ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID) и прекратить 80% его программ, в том числе тех, которые обслуживали Украину, Гаити и другие проблемные страны.

Кроме украинцев и гаитян, в проекте документов упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы, которые также могут быть объектами программы добровольной депортации. Между тем, отмечает издание, Международная организация по миграции не поддерживает возвращение людей в любое из этих мест.

Проекты документов имеют пометку "предварительное решение", а представитель Министерства внутренней безопасности назвал их "устаревшими". Несмотря на это, отмечается в материале, Министерство внутренней безопасности и Госдеп на прошлой неделе заключили соглашение с упомянутыми положениями, включая сумму в 250 миллионов долларов из фондов внешней помощи. В нем, однако, не упоминаются конкретные национальности.

Критики этого предложения, в частности бывшие чиновники, считают эту инициативу негуманной и противоречащей давним идеалам США. Ведь получается, что администрация Трампа заставляет людей, которые ищут убежища, возвращаться в страны, где им угрожает опасность. Критики также подозревают, что такой план является нецелевым использованием средств иностранной помощи.

Издание напомнило, что во времена администрации предыдущего президента США Джо Байдена и украинцам, и гаитянам был предоставлен временный статус, который позволяет мигрантам оставаться в Штатах, если они не могут безопасно вернуться в свою страну.

Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин подтвердила подлинность документов, созданных в апреле-мае, но отметила, что решение по Украине и Гаити еще не принято.

"Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент работают вместе над реализацией политики президента, используя средства внешней помощи для стимулирования добровольной депортации лиц, находящихся в США незаконно", - говорится в сообщении.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на участие в программе United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским беженцам легально находиться в стране до 2 лет. Причиной стали новые иммиграционные ограничения, связанные с указом президента Дональда Трампа.

Также значительная часть украинских беженцев, даже после завершения войны, вероятно, останется в Европе, пишет The Economist. Только 43% планируют вернуться домой, тогда как два года назад таких было 74%. Если отменят военное положение, еще около 500 тысяч мужчин могут выехать из Украины.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил об "абсолютной необходимости установить контроль над миграцией" и предложил значительно увеличить денежную помощь для мигрантов, которые добровольно возвращаются на родину. По словам Кристерссона, сумма выплат вырастет с 900 евро до 32 000 евро на одного взрослого человека. Это увеличение составляет более 3400%.

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