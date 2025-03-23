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Украина нашла эффективный метод противодействия российским КАБам - детали от Forbes

Юрий Берендий
23 марта 2025, 15:30
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Украина использует эффективные средства радиоэлектронной борьбы, чтобы снижать точность российских КАБ, указывает военный аналитик.
Украина нашла эффективный метод противодействия российским КАБам - детали от Forbes
"Золотая эра" российских КАБов закончилась / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • Российские КАБы начали ошибаться на сотни метров от целей
  • Украина применяет уникальные средства РЭБ, чтобы "глушить" авиабомбы

Украинские средства радиоэлектронной борьбы эффективно срывают наведение российских планирующих бомб, что может свидетельствовать о завершении "золотой эпохи" этого оружия на фронте. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс в статье для Forbes.

Неофициальный Telegram-канал ВВС РФ "Fighterbomber" утверждает, что управляемые авиабомбы КАБ или УМПК, оснащенные спутниковым наведением, обычно поражают цель с точностью до 4-5 метров.

видео дня

Однако на практике одна из таких бомб, способная пролететь более 40 километров и нести сотни килограммов взрывчатки, демонстрирует значительные отклонения от цели.

"Такие промахи могут свидетельствовать об эффективности украинских средств глушения, которые нарушают связь между КАБами и навигационными спутниками, и что эти системы становятся все более мощными и распространенными", - говорится в материале.

Дэвид Акс отмечает, что видеозапись с российского беспилотника, опубликованная в сети, вероятно, демонстрирует последствия украинского глушения в реальном времени. На кадрах дрон кружит над зданием вблизи линии фронта, вероятно, украинской военной базой, чтобы зафиксировать последствия удара КАБ. Однако взрыв происходит в сотнях метров от объекта - в открытом поле.

По словам аналитика, подобные крупные промахи все чаще фиксируются вдоль линии фронта, что связано с расширением зон покрытия украинских средств радиоэлектронной борьбы в ключевых секторах.

"Золотая эра божественного УМПК оказалась недолгой. Бомбы все еще летают. Но есть одна проблема. Все системы коррекции со спутниковым наведением вышли из строя", - отметил в прошлом месяце Fighterbomber.

Аналитик делает вывод, что главной причиной такого эффекта являются украинские средства радиоэлектронной борьбы, которые настолько многочисленны и эффективны, что буквально "насыщают" линию фронта.

Из-за этого российские планирующие бомбы не могут получать стабильный сигнал от спутников. Отсутствие коррекции курса приводит к тому, что они часто сбиваются с траектории и взрываются далеко от цели, что подтверждает недавно обнародованное видео.

Давид Акс добавляет, что Украина применяет различные типы РЭБ, и хотя снижение точности российских КАБ наблюдается по всей линии фронта, современные системы глушения сосредоточены на критических направлениях, в частности в Харьковской и Запорожской областях.

Как Украина противодействует КАБам

Новейшая установка "Лима" от команды "Нічна варта" отличается от традиционных систем, которые просто излучают радиошум в сторону врага. Представитель команды, состоящей из 10 специалистов, в комментарии для Forbes объяснил, что они используют "цифровые помехи" - это комбинация глушения, спуфинга и информационной кибератаки на навигационный приемник.

"После развертывания системы [радиоэлектронной борьбы - ред.] точность бомбардировок сначала снизилась, а затем, поняв неэффективность такого способа уничтожения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил обстрелы областных центров", - утверждает военный

Давид Акс подчеркивает, что некоторые КАБы все еще продолжают достигать своих целей, что подтверждают недавние видеозаписи. Однако, вероятно, они атакуют те участки, где украинские силы еще не развернули свои самые современные системы РЭБ. Как только эти средства появятся, бомбы начнут массово отклоняться от курса, взрываясь в открытых полях, а не в местах расположения украинских военных.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы третьей штурмовой бригады, в частности 1-го штурмового батальона, восстановили контроль над населенным пунктом Надежда. Как сообщили в Telegram бригады, украинские военные вернули под свой контроль территорию общей площадью три квадратных километра.

В течение недели российские оккупанты вели активные штурмовые действия на Запорожском направлении, однако сейчас интенсивность атак снизилась. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, враг пытается прорвать украинскую оборону, используя текущую геополитическую ситуацию. При этом некоторые источники заявляли о масштабном наступлении РФ на Запорожье, однако эти предположения не подтвердились.

21 марта Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по району сосредоточения российских войск в городе Торецк Донецкой области. Уничтожены позиции 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 103-го мотострелкового полка, которые находились в укрытии и подвале. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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